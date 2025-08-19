হোম > প্রযুক্তি

ইন্টেলকে রক্ষায় পাশে মার্কিন সরকার, সফটব্যাংকের বিনিয়োগ ২০০ কোটি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সফটব্যাংক ইন্টেলের প্রতিটি সাধারণ শেয়ারের দাম হিসেবে ২৩ ডলার করে পরিশোধ করবে। ছবি: সংগৃহীত

মার্কিন প্রযুক্তি কোম্পানি ইন্টেলে ২ বিলিয়ন বা ২০০ কোটি ডলার ইক্যুইটি শেয়ারে বিনিয়োগ করছে জাপানের কোম্পানি সফটব্যাংক গ্রুপ। গতকাল সোমবার ঘোষিত এই বিনিয়োগের ফলে ইন্টেলের শীর্ষ ১০ শেয়ারহোল্ডারের মধ্যে জায়গা করে নেবে সফটব্যাংক। এদিকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে রক্ষা করতে টেক জায়ান্টটির পাশে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা করছে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারও।

অর্থনৈতিক সংকটে থাকা ইন্টেলের জন্য এই বিনিয়োগ একপ্রকার ‘লাইফলাইন’ বা ‘শেষ ভরসা’ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ইন্টেলের আগের প্রধান নির্বাহীর অধীনে কোম্পানিটি বহিরাগত গ্রাহকদের জন্য চিপ তৈরির বৃহৎ প্রকল্পে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেছিল। তবে বর্তমানে নতুন প্রধান নির্বাহী লিপ-বু ট্যান এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিছুটা কমিয়ে কোম্পানিটিকে স্থিতিশীল করার চেষ্টা করছেন।

সফটব্যাংক ইন্টেলের প্রতিটি সাধারণ শেয়ারের দাম হিসেবে ২৩ ডলার করে পরিশোধ করবে। এলএসইজির তথ্য অনুযায়ী, এই বিনিয়োগ সফটব্যাংককে ইন্টেলের ষষ্ঠ বৃহত্তম বিনিয়োগকারী করে তুলবে। ইন্টেল জানিয়েছে, এই বিনিয়োগ মূলত নতুন করে শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে আসবে এবং বাজার মূল্যের ভিত্তিতে সফটব্যাংকের মালিকানায় ইন্টেলের প্রায় ২ শতাংশ শেয়ার থাকবে।

তবে সফটব্যাংক কেবল ইক্যুইটি শেয়ার নিচ্ছে এবং বোর্ডে কোনো আসন চাইছে না বা ইন্টেলের চিপ কেনার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে না বলে জানিয়েছে একটি সূত্র।

বিনিয়োগ ঘোষণার পর সফটব্যাংকের শেয়ারের দাম ৫ শতাংশের বেশি হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে গতকাল লেনদেনের পর ইন্টেলের শেয়ার ৫ দশমিক ৬ শতাংশ বেড়েছে।

২০২৪ সালে ইন্টেল ১৮ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল, যা ১৯৮৬ সালের পর কোম্পানিটির প্রথম বার্ষিক লোকসান। এ ছাড়া এআই চিপ শিল্পে এনভিডিয়ার একচেটিয়া আধিপত্যের কারণে ইন্টেল প্রতিযোগিতায় বেশ পিছিয়ে পড়েছে।

এআই, চিপ উৎপাদন এবং উন্নত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইন্টেলই একমাত্র মার্কিন কোম্পানি, যা মার্কিন মাটিতে সর্বাধুনিক চিপ নির্মাণ প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা, ওয়াফার উৎপাদন এবং উন্নত প্যাকেজিং প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করছে। তাই এই বিনিয়োগ সফটব্যাংকের কাছে কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছে একটি সূত্র।

ব্লুমবার্গ নিউজ জানিয়েছে, মার্কিন সরকারও ইন্টেলে ১০ শতাংশ শেয়ার কেনার বিষয়ে আলোচনায় রয়েছে। এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইন্টেলের সিইও লিপ-বু ট্যানের পদত্যাগ দাবি করেন। তবে এই দাবির পরেই ট্যানের সঙ্গে ট্রাম্পের একটি বৈঠক হয়। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানায়, এই বৈঠকের পরেই যুক্তরাষ্ট্র ইন্টেলে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করছে।

তবে সফটব্যাংকের এই বিনিময় ট্রাম্পের সঙ্গে কোনোভাবে সংযুক্ত নয় বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র।

এ বিষয়ে হোয়াইট হাউস কোনো মন্তব্য করেনি। সফটব্যাংকও ইন্টেল বিনিয়োগ নিয়ে আরও বিস্তারিত জানাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

২০২৫ সালে সফটব্যাংকের একাধিক বড় বিনিয়োগের মধ্যে ইন্টেল বিনিয়োগটি সর্বশেষ। এর আগে কোম্পানিটি ওপেনএআইয়ে ৩০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের ডেটা সেন্টার প্রকল্প ‘স্টারগেট’-এর নেতৃত্বে অর্থায়ন করেছে।

সোমবার তাইওয়ানের ফক্সকন জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইওতে তাদের সাবেক ইলেকট্রিক গাড়ি কারখানায় সফটব্যাংকের সঙ্গে যৌথভাবে ডেটা সেন্টারের যন্ত্রপাতি উৎপাদন করবে কোম্পানিটি। স্টারগেট প্রকল্পের অংশ হিসেবেই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

তথ্যসূত্র: রয়টার্স

সম্পর্কিত

এআই দিয়ে আয়: ঘরে বসেই তৈরি করুন নতুন কর্মক্ষেত্র

গুগল ক্রোম কিনতে চায় পারপ্লেক্সিটি

চীনের ডিজিটাল ট্যালেন্ট সামিটে দেশের ৮ তরুণ

ওয়াই-ফাই ধীরে চললে কী করবেন

টিকটকে স্পনসরশিপ ও ব্র্যান্ড প্রমোশনের মাধ্যমে আয় করবেন যেভাবে

বিশ্বের প্রথম উড়ন্ত গাড়ি, যানজটে পড়লে জায়গায় দাঁড়িয়েই উড়াল দেবে

স্যামসাংয়ের জোয়ারে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে হিস্যা কমছে অ্যাপলের

একটি হোয়াটসঅ্যাপ কলেই বেহাত হতে পারে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য

অ্যাপলের লোগোতে কামড়ের চিহ্নের সঙ্গে আদম-হাওয়ার গল্পের সম্পর্ক আছে কি

চাঁদ ও মঙ্গল অভিযানে মহাকাশযানে চিকিৎসা সহায়তা দেবে এআই
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা