সিরিকে আরও ‘বুদ্ধিমান’ করতে গুগলের দ্বারস্থ অ্যাপল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

গত শুক্রবার নিউইয়র্ক শেয়ারবাজারে গুগল ও অ্যাপলের শেয়ারদর বৃদ্ধি পায়। ছবি: মিডিয়াম

অ্যাপল তাদের ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট সিরির আধুনিক সংস্করণের জন্য গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক মডেল ‘জেমিনি’ ব্যবহারের ব্যাপারে প্রাথমিক আলোচনা শুরু করেছে। জেনারেটিভ এআই প্রযুক্তিতে পিছিয়ে পড়া অ্যাপল এবার বাইরের সহযোগিতা নিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

ব্লুমবার্গের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অ্যাপল সম্প্রতি গুগলের মূল প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেট ইনকরপোরেশনের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করেছে। সূত্রমতে, গুগল ইতিমধ্যে অ্যাপলের সার্ভারে চালানো যাবে, এমন কাস্টমাইজড একটি জেমিনাই মডেল প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেছে। তবে আলোচনাগুলো এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে এবং কোনো বাণিজ্যিক চুক্তি হয়নি।

এর আগে, চলতি বছরের শুরুতে অ্যাপল একইভাবে ওপেনএআইয়ের চ্যাটজিপিটি ও অ্যানথ্রপিকের ক্লদ মডেলের সঙ্গে কাজ করার বিষয়েও আলোচনা করেছিল। প্রতিষ্ঠানটি এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি যে, তারা নিজেদের তৈরি মডেলই ব্যবহার করবে, নাকি বাইরের কোনো সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেবে।

এই আলোচনার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর গত শুক্রবার নিউইয়র্কের শেয়ারবাজারে গুগল ও অ্যাপলের শেয়ারদর বৃদ্ধি পায়। গুগলের শেয়ার ২ দশমিক ৯ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ২০৫ দশমিক ৪৬ ডলার, আর অ্যাপলের শেয়ার ১ দশমিক ৪ শতাংশ বেড়ে হয় ২২৭ দশমিক ৯৫ ডলার।

প্রথমে সিরিকে উন্নত করার যে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল, সেটি এই বসন্তে উন্মোচনের কথা থাকলেও কিছু সমস্যার কারণে তা এক বছর পিছিয়ে গেছে। এ বিলম্বের কারণে অ্যাপলের এআই প্রধান জন গিয়ানানদ্রিয়াকে সিরিন ডেভেলপমেন্ট থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সফটওয়্যার বিভাগের প্রধান ক্রেইগ ফেডেরিগি এবং ভিশন প্রো-হেডসেটের নির্মাতা মাইক রকওয়েল প্রকল্পটির দায়িত্বে রয়েছেন।

অ্যাপল এখন একই সঙ্গে দুটি সংস্করণের সিরি তৈরি করছে। একটির কোডনাম ‘লিনউড’, যা অ্যাপলের নিজস্ব মডেলে চলবে; অন্যটি ‘গ্লেনউড’, যা বাইরের এআই প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করবে। শুরুতে অ্যানথ্রপিককে সম্ভাব্য অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করা হলেও অর্থনৈতিক চাহিদা বেশি হওয়ায় অ্যাপল নতুন করে গুগলের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে।

অ্যাপল বরাবরই নিজেদের ডিভাইসে চালিত এআই ফিচার নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়, যাতে ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তা রক্ষা করা যায়। তবে নতুন আলোচনা অনুযায়ী, তৃতীয় পক্ষের এআই মডেল চালানো হবে অ্যাপলের প্রাইভেট ক্লাউড কম্পিউট সার্ভার, যেখানে ম্যাক চিপ ব্যবহার করে রিমোট প্রসেসিং করা হবে।

এদিকে, অ্যাপলের ফাউন্ডেশন মডেল টিমে ব্যাপক অস্থিরতা চলছে। গত জুলাইয়ে দলের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা রুওমিং প্যাং মেটাতে যোগ দেন। মেটায় তিনি ২০ কোটি ডলারের প্রস্তাব পেয়েছেন। তাঁর পদত্যাগের পর আরও কয়েকজন সহকর্মীও অ্যাপল ছাড়েন। অনেকে নতুন চাকরির খোঁজ করছেন, বিশেষ করে বাইরের মডেল ব্যবহারের সম্ভাবনা ও উচ্চ বেতনের প্রস্তাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে।

নতুন আইওএস ২৬-এ চ্যাটজিপিটিভিত্তিক ছবি তৈরির ফিচার যুক্ত করেছে অ্যাপল। একই সঙ্গে নিজেদের এআই কোডিং সিস্টেম তৈরির প্রকল্পও বাতিল করা হয়েছে। এর বদলে বর্তমানে চ্যাটজিপিটি ও ক্লদ ব্যবহার করছে প্রতিষ্ঠানটি।

অ্যাপল সম্প্রতি প্রথমবারের মতো ট্রিলিয়ন-প্যারামিটার বিশিষ্ট মডেল পরীক্ষা শুরু করেছে, যা পূর্ববর্তী ১৫০ বিলিয়ন-প্যারামিটার মডেল থেকে অনেক শক্তিশালী। যদিও এই মডেল এখনো গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে এবং গ্রাহকদের জন্য উন্মুক্ত করার কোনো পরিকল্পনা নেই।

সম্প্রতি এক কর্মিসভায় অ্যাপল সিইও টিম কুক বলেন, এআইতে অ্যাপলের জয় নিশ্চিত করতেই হবে। তিনি বলেন, অ্যাপল অনেক সময় দেরিতে বাজারে প্রবেশ করলেও, শেষ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ পণ্যটি নিয়ে আসে।

