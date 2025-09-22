এনভিডিয়ার সহযোগিতায় আবুধাবিতে চালু হলো এআই ও রোবটিকস ল্যাব

আবুধাবির টেকনোলজি ইনোভেশন ইনস্টিটিউট (টিআইআই) ও মার্কিন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়া সংযুক্ত আরব আমিরাতে একটি যৌথ গবেষণাগার চালু করেছে। আজ সোমবার টিআইআই জানিয়েছে, এ ল্যাব মূলত পরবর্তী প্রজন্মের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মডেল ও রোবটিকস প্ল্যাটফর্ম উন্নয়নে কাজ করবে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এটি মধ্যপ্রাচ্যে এনভিডিয়ার প্রথম এআই টেকনোলজি সেন্টার।
টিআইআই জানিয়েছে, তাদের বহুমুখী গবেষণাকে এনভিডিয়ার উন্নত এআই মডেল ও কম্পিউটিং শক্তির সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এই সক্ষমতাই বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এআই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করছে।
টিআইআইয়ের প্রধান নির্বাহী নাজওয়া আরাজ বলেন, চুক্তির আওতায় প্রতিষ্ঠানটি বিশেষায়িত এজ জিপিইউ চিপ ব্যবহার করে রোবটিকস গবেষণাকে এগিয়ে নেবে। এর মধ্যে রয়েছে হিউম্যানয়েড রোবট, চার পাবিশিষ্ট রোবট ও রোবটিক বাহু।
নাজওয়া আরাজ আরও বলেন, ‘আমরা একটি নতুন চিপ ব্যবহার করতে যাচ্ছি, যার নাম থর চিপ। এই চিপ উন্নত রোবোটিক সিস্টেম তৈরিতে সহায়ক।’
টিআইআই হচ্ছে আবুধাবি সরকারের অধীনস্থ অ্যাডভান্সড টেকনোলজি রিসার্চ কাউন্সিলের প্রয়োগকৃত গবেষণা শাখা, যা সংযুক্ত আরব আমিরাতকে বৈশ্বিক এআই শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টার অংশ।
মধ্যপ্রাচ্যের তেল রপ্তানিকারক দেশটি গত কয়েক বছরে এআই খাতে বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে। এর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে তারা উন্নত প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে চাচ্ছে।
গত মে মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উপসাগরীয় সফরে গেলে আবুধাবিতে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ডেটা সেন্টার হাব নির্মাণে একটি বিলিয়ন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর করে আমিরাত। এই প্রকল্পে যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি ও উন্নত এনভিডিয়া চিপ ব্যবহারের কথা রয়েছে। তবে চীনের সঙ্গে আমিরাতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘিরে নিরাপত্তা উদ্বেগ থাকায় চুক্তিটি এখনো চূড়ান্ত হয়নি বলে জানিয়েছে রয়টার্স।
টিআইআইয়ের প্রধান নির্বাহী আরাজ জানান, টিআইআই অনেক দিন ধরে এনভিডিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে এবং ইতিমধ্যে তাদের নিজস্ব ভাষা মডেল প্রশিক্ষণে এনভিডিয়ার চিপ ব্যবহার করেছে। তিনি আরও জানান, প্রায় এক বছর আগে যৌথ ল্যাব প্রতিষ্ঠার আলোচনা শুরু হয়। প্রকল্পটির জন্য উভয় পক্ষের দল এখানে কাজ করবে এবং নতুন কর্মীও নিয়োগ দেওয়া হবে।