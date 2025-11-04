হোম > প্রযুক্তি

ক্যানভার এআই এখন আরও উন্নত

ফিচার ডেস্ক

গ্রাফিক ডিজাইনে যাঁরা পারদর্শী নন, তাঁদের কাছে ক্যানভা নতুন এক দুয়ার খুলে দিয়েছে। যে কেউ এখন এটি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত অথবা পেশাদার কাজ করতে পারেন। সময়ের সঙ্গে আরও উন্নত হয়েছে এই ডিজাইন প্ল্যাটফর্ম। এবার তাতে যোগ হলো তাদের নিজস্ব এআই-চালিত মডেল।

নতুন এই মডেল ডিজাইনের লেয়ার ও ফরম্যাট বুঝে আরও ভালোভাবে কাজ করতে সক্ষম। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি এনেছে নতুন কিছু ফিচার, স্প্রেডশিট টুলস, মিনি অ্যাপ তৈরির সুবিধা।

ডিজাইন মডেলে বড় পরিবর্তন

ক্যানভা জানিয়েছে, তাদের নতুন ডিজাইন মডেলটি নিজেরাই তৈরি করেছে। এটি সাধারণ বা সমতল ছবি তৈরি করা ছাড়াও লেয়ার, অবজেক্টসহ ডিজাইন করতে পারে। এর ফলে যাঁরা অ্যাপটি ব্যবহার করবেন, তাঁরা চাইলে সহজে নিজের মতো সম্পাদনা করতে পারবেন। এটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট, প্রেজেন্টেশন, হোয়াইট বোর্ড বা ওয়েবসাইট—সব জায়গায় কাজ করবে। ক্যানভার প্রোডাক্টের প্রধান রবার্ট কাওয়ালস্কি বলেছেন, ‘আগে আমরা শুধু সাধারণ ছবি তৈরি করতাম। তবে এখন ব্যবহারকারীরা চান প্রম্পট দিয়ে ছবি বা ডিজাইন তৈরি করতে এবং সেটি তাঁদের নিজের মতো সম্পাদনা করতে; যাতে ডিজাইন আরও প্রয়োজন অনুযায়ী হয়।’

আরও উন্নত ক্যানভা এআই

ক্যানভায় এর আগেও এআই-সুবিধা চালু ছিল। যাকে বলা হতো ক্যানভা এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট। এখানে শুধু লেখা প্রম্পট দিয়ে ছবি বা ডিজাইন তৈরি করা যেত। কিন্তু নতুন আপডেটে ব্যবহারকারীরা আরও উন্নত উপায়ে ছবি তৈরি করতে পারবেন।

  • টেক্সট বা মিডিয়া সাজেশন: কেউ যদি কোনো ডিজাইনে লেখা, ছবি কিংবা অন্য উপাদান যোগ করতে চান, সেই পরামর্শ নিতে পারবেন নতুন এই মডেল থেকে। যেমন কেউ যদি জানতে চান, ‘এই পোস্টে কোন ছবি ভালো লাগবে? বা শিরোনামের জন্য কোন ফন্ট ভালো হবে?’ সেটা জানিয়ে দেবে ক্যানভার এআই।
  • থ্রিডি অবজেক্ট তৈরি: আগে শুধু ছবি কিংবা গ্রাফিকস ব্যবহার করা যেত ক্যানভায়। নতুন আপডেটে এআইকে বলে থ্রিডি অবজেক্টও বানানো যাবে। এটি ডিজাইনে আরও বাস্তবসম্মত ও প্রাণবন্ত দেখাবে।
  • আর্ট স্টাইল অনুকরণ: এআই এখন আর্ট বা ডিজাইন স্টাইল কপি করতে পারবে। যেমন চাইলে একটি ডিজাইনকে পিকাসোর স্টাইল বা ওয়াটার কালার লুক দেওয়া যাবে।

স্প্রেডশিট ও অ্যাপ সংযুক্তির নতুন সুবিধা

ক্যানভা তাদের স্প্রেডশিট ও মিনি অ্যাপ ফিচার এনেছে একসঙ্গে। এর ফলে স্প্রেডশিটে রাখা তথ্য ব্যবহার করে সহজে চার্ট, গ্রাফ বা অন্যান্য ভিজ্যুয়াল উইজেট তৈরি করা যাবে। এটি ডিজাইন কিংবা প্রেজেন্টেশনে ব্যবহার করা যাবে। ফলে ডেটা উপস্থাপনা অনেক সহজ ও দ্রুত হবে।

ক্যানভা বলছে, এই নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে তারা শুধু একটি সাধারণ ডিজাইন প্ল্যাটফর্ম নয়, এআই-চালিত সম্পূর্ণ ডিজাইন ইকোসিস্টেমে পরিণত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, অ্যাডোবির মতো পেশাদার টুলসের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে ক্যানভা।

সূত্র: টেকক্রাঞ্চ

