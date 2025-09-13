হোম > প্রযুক্তি

বিশ্বের প্রথম ‘এআই মন্ত্রী’ নিয়োগ দিল আলবেনিয়া, দমন করবে দুর্নীতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিশ্বের প্রথম ‘এআই মন্ত্রী’ ডিয়েলা। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে এআই দিয়ে তৈরি ভার্চুয়াল মন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছে আলবেনিয়া। কোড ও পিক্সেল দিয়ে তৈরি ‘ডিয়েলা’ নামের এই মন্ত্রী মূলত ভার্চুয়াল চ্যাটবট। সরকারি কেনাকাটায় তদারকি এবং সরকারি ব্যয়ে দুর্নীতি কমাতে সাহায্য করতে গত বৃহস্পতিবার আলবেনিয়ার মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ডিয়েলাকে।

চলতি বছরের শুরুতে আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী এদি রামা জানিয়েছিলেন, আলবেনিয়াতে একদিন ডিজিটাল মন্ত্রী বা এআই প্রধানমন্ত্রী থাকবে। তাঁর সেই ঘোষণার পর এবার দেশটিতে সত্যি সত্যিই এআই মন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হলো।

বৃহস্পতিবার আলবেনিয়ার রাজধানী তিরানায় সোশ্যালিস্ট পার্টির এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এদি রামা এআই মন্ত্রী ডিয়েলাকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এআই মন্ত্রী নিয়োগের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী এদি রামা জানান, সরকারের ব্যয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি কমাতে ডিয়েলাকে সরকারি ক্রয় কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ডিয়েলা মূলত সরকারের সঙ্গে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হওয়া সব চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন করবে। মূল্যায়ন শেষে অনুমোদন দেবে। ডিয়েলা এরই মধ্যে দেশটির ডিজিটাল সার্ভিসেস পোর্টালের মাধ্যমে নাগরিকদের সেবা দিতে শুরু করেছে।

সম্পর্কিত

অল্প সময়ের জন্য মাস্ককে হারালেন তিনি, কে এই সিলিকন ভ্যালির ‘ব্যাড বয়’

এআই যুগে নতুন প্রজন্মের জরুরি দক্ষতা কোনটি, জানালেন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী

হোটেল রুমে গোপন ক্যামেরা শনাক্তের ৬ উপায়

চ্যাটজিপিটি চালুর পর থেকে আর ভালো ঘুম হয়নি: অল্টম্যান

আত্মহত্যা ঠেকাতে না পারার আফসোস অল্টম্যানের

৫০০ এআই প্রশিক্ষককে একযোগে ছাঁটাই করলেন মাস্ক

স্ন্যাপচ্যাট এখন মাদক-বাণিজ্যের আখড়া, ডেনিশ গবেষণায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

নতুন ট্রেন্ড ন্যানো ব্যানানা, নিজের থ্রিডি ফিগারিন বানাবেন যেভাবে

আইফোন ১৭ সিরিজে ক্যামেরায় ডুয়াল ভিডিওসহ নতুন ৩ ফিচার

শর্টস ভিডিও তৈরি করে দেবে গুগলের এআই
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা