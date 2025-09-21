সাড়া ফেলেছে আইফোন ১৭, ব্যাপকভাবে উৎপাদন বাড়াচ্ছে অ্যাপল

অ্যাপল তাদের নতুন প্রজন্মের আইফোন ১৭-এর বেসিক মডেলের উৎপাদন অন্তত ৩০ শতাংশ বাড়ানোর জন্য সরবরাহকারীদের নির্দেশ দিয়েছে। গত সপ্তাহে শক্তিশালী প্রি-অর্ডার শুরুর পর এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে টেক জায়ান্ট প্রতিষ্ঠানটি। গত শুক্রবার ‘দ্য ইনফরমেশন’-এর এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, ধারণার চেয়ে বেশি গ্রাহক অ্যাপলের প্রিমিয়াম প্রো মডেলগুলোর পরিবর্তে ৭৯৯ ডলারের আইফোন ১৭ বেছে নিচ্ছেন; যেখানে প্রো মডেলগুলোর দাম শুরু হয় ১ হাজার ৯৯ ডলার থেকে এবং এগুলোতে ব্যবহৃত হয় উন্নতমানের ম্যাটেরিয়াল, ক্যামেরা, প্রসেসর ও ডিসপ্লে।
‘দ্য ইনফরমেশন’ জানিয়েছে, আইফোনের অন্যতম সংযোজন প্রতিষ্ঠান চীনের লাক্সশেয়ারকে প্রতিদিনের উৎপাদন প্রায় ৪০ শতাংশ বাড়ানোর জন্য বলা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে অ্যাপল তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, নতুন আইফোন ১৭ লাইনআপে ‘আইফোন এয়ার’ নামের একটি পাতলা মডেল অন্তর্ভুক্ত থাকায় বিক্রির গতি বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে স্মার্টফোনের বিক্রি স্থবির থাকায় এবং নতুন সংস্করণগুলোয় খুব কম ফিচার আপডেট থাকায় গ্রাহকেরা কম আপগ্রেড করছিলেন।
অন্যদিকে অ্যাপলের নতুন এন্ট্রি-লেভেল আইফোন ১৭তে এমন কিছু স্ক্রিন ও ক্যামেরা আপগ্রেড যুক্ত হয়েছে, যা এত দিন শুধু প্রো মডেলেই পাওয়া যেত। ফলে প্রো মডেলের সঙ্গে পার্থক্য অনেকটাই কমে এসেছে।
অ্যাপল বরাবরই তাদের গ্রাহকদের উচ্চমূল্যের ডিভাইসের দিকে টানতে চেয়েছে, তবে এখন মূল্য সংবেদনশীল বাজারের চাপে সিদ্ধান্ত বদলাচ্ছে। এতে প্রশ্ন উঠছে, শুধু প্রিমিয়াম আপগ্রেডের ওপর নির্ভর করে অ্যাপল কতটুকু ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে পারবে।
বিশ্লেষকদের মতে, নিম্নমূল্যের মডেলের বিক্রি বাড়লেও এটি অ্যাপলের লাভের মার্জিনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তবে এতে কোম্পানিটি বাজার দখলের লড়াইয়ে কিছুটা সুবিধা পেতে পারে।