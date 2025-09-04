হোম > প্রযুক্তি

মাত্র ৩ মাসেই মাস্কের এক্সএআই ছাড়লেন সিএফও মাইক লিবারেটোরে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

চলতি বছরের শুরুতে একীভূত হয়েছে এক্সএআই এবং মাস্কের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স। ছবি: আনাদুলো এজেন্সি

ইলন মাস্কের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এক্সএআইয়ে মাত্র কয়েক মাস আগে যোগ দেওয়া চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার বা প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা (সিএফও) মাইক লিবারেটোরে হঠাৎ করেই প্রতিষ্ঠানটি ছেড়েছেন। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এ খবর জানিয়েছে।

চলতি বছরের শুরুতে এক্সএআইতে যোগ দেন লিবারেটোরে। তিনি প্রতিষ্ঠানের অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেমফিসে নির্মাণাধীন ডেটা সেন্টার সম্প্রসারণ প্রকল্পে যুক্ত ছিলেন। তবে চাকরিতে যোগ দেওয়ার মাত্র তিন মাস পর জুলাইয়ে তিনি প্রতিষ্ঠানটি ছেড়ে দেন।

এক্সএআইতে যোগ দেওয়ার আগে মাইক লিবারেটোরে প্রায় এক দশক ধরে এয়ারবিএনবিতে বিভিন্ন আর্থিক পদে দায়িত্ব পালন করেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের তথ্যমতে, এক্সএআই ছাড়ার পর তিনি ইতিমধ্যে নতুন একটি চাকরি নিশ্চিত করেছেন। তবে কোথায় যোগ দিচ্ছেন, তা এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

এক্সএআই এখন আক্রমণাত্মকভাবে অর্থ সংগ্রহে নেমেছে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অবকাঠামো, বিশেষ করে ডেটা সেন্টার ও কম্পিউটিং চিপ বিস্তারে মনোযোগ দিচ্ছে। এমন একটি সময়ে লিবারেটোরে প্রস্থানে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ শূন্য হয়ে পড়ল।

প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য আসেনি।

এদিকে, টুবির সাবেক নির্বাহী মাহমুদ রেজা বান্কি এখনো এক্সের সিএফও হিসেবে দায়িত্বে আছেন। উল্লেখ্য, চলতি বছরের শুরুতে একীভূত হয়েছে এক্সএআই এবং মাস্কের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স।

এ ছাড়া ইলন মাস্কের পারিবারিক কার্যালয়ের প্রধান জ্যারেড বারচাল, যিনি মাস্কের বিভিন্ন কোম্পানির অর্থ সংগ্রহে ভূমিকা রাখেন। তিনিও এক্সএআইয়ের আর্থিক সিদ্ধান্তে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন বলে সংশ্লিষ্ট এক ব্যক্তি জানিয়েছেন।

তথ্যসূত্র: ব্লুমবার্গ

