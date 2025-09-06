হোম > প্রযুক্তি

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মিলবে ফ্রি ওয়াইফাই ও টেলিফোন সেবা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফ্রি ওয়াইফাই ও টেলিফোন সেবা উদ্বোধন করছেন সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। ছবি: আজকের পত্রিকা

এখন থেকে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মিলবে ফ্রি ওয়াইফাই ও টেলিফোন সেবা। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেডের (বিটিসিএল) পক্ষ থেকে এই ফ্রি ওয়াইফাই ও ফ্রি টেলিফোন সেবা চালু করা হয়েছে। আজ শনিবার সকালে এ সেবার উদ্বোধন করেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।

এ সময় ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, বিদেশ থেকে আসা এবং বিদেশগামী যাত্রীদের যোগাযোগের সুবিধার্থে বিমানবন্দরে এই সেবা চালু করা হয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই পুরো বিমানবন্দরকে ফ্রি ওয়াইফাইয়ের আওতায় আনা হবে।

উদ্বোধনকালে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আব্দুন নাসের খান, সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

এআই যুগের সংকটে ভরসা দিতে পারে যে জাপানি দর্শন

দেশে প্রথমবারের মতো চালু হলো ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই, সুবিধা কী

সাত বছর আগে ‘মৃত’ স্বামী রিলস বানাচ্ছেন দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে

তিন সাহিত্যিকের মামলা, নিষ্পত্তিতে ১৫০ কোটি ডলার দেবে এআই কোম্পানি

২০৫০ সাল নাগাদ ইনফ্লুয়েন্সারদের চেহারা কেমন হবে, ধারণা দিলেন গবেষকেরা

গুগলকে ২৯৫ কোটি ইউরো জরিমানা ইইউর, ট্রাম্প বললেন—সহ্য করব না

এআই প্রশিক্ষণে বই ব্যবহার, অ্যাপলের বিরুদ্ধে লেখকদের মামলা

এত দিন যাকে প্রশিক্ষণ দিলেন, সেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাছেই হারালেন ২৫ বছরের চাকরি

মার্ক জাকারবার্গ বনাম মার্ক জাকারবার্গ: নাম নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলছে আইনি লড়াই

বিষয় অনুযায়ী টিকটক ভিডিওর উপযুক্ত দৈর্ঘ্য নির্বাচন করবেন যেভাবে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা