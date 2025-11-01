হোম > প্রযুক্তি

১৬ ডিসেম্বর চালু এনইআইআর: বন্ধ হবে না পুরোনো ফোন, যাচাই করে ক্রয়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

অবৈধ মোবাইল হ্যান্ডসেট বন্ধে আগামী ১৬ ডিসেম্বর চালু হবে এনইআইআর (ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার)। এ ব্যবস্থা চালু হলে অনেকের হাতে থাকা মোবাইল ফোন বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন কেউ কেউ। তবে বিটিআরসি জানিয়েছে, ১৬ ডিসেম্বরের আগপর্যন্ত যেসব হ্যান্ডসেট ব্যবহারকারীদের হাতে রয়েছে, এনইআইআর চালু হলেও সেগুলো বন্ধ হবে না। ১৬ ডিসেম্বর থেকে যেসব হ্যান্ডসেট কেনা হবে, সেগুলো যাচাই করে নিয়মানুযায়ী কিনতে হবে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) স্পেকট্রাম বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আমিনুল হক জানান, নতুন যেসব মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কে যুক্ত হবে, তা প্রাথমিকভাবে নেটওয়ার্কে সচল রেখে এনইআইআরের মাধ্যমে বৈধতা যাচাই করা হবে। হ্যান্ডসেট বৈধ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধিত হয়ে নেটওয়ার্কে সচল থাকবে। অন্যদিকে, অবৈধ হ্যান্ডসেট সম্পর্কে গ্রাহককে এসএমএসের মাধ্যমে অবহিত করে এক মাসের জন্য নেটওয়ার্কে সংযুক্ত রাখা হবে। এক মাস পেরিয়ে গেলে হ্যান্ডসেটটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। শুধু বিদেশ থেকে ব্যক্তিপর্যায়ে বৈধভাবে ক্রয় করা অথবা উপহার হিসেবে পাওয়া হ্যান্ডসেট বিশেষ নিবন্ধনের মাধ্যমে নেটওয়ার্কে সচল করার সুযোগ থাকবে।

পুরোনো সেটের অবস্থা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া

বর্তমানে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কে সচল থাকা সব হ্যান্ডসেট ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধিত হবে। ১৬ ডিসেম্বরের আগে ব্যবহৃত হ্যান্ডসেট আলাদাভাবে নিবন্ধনের প্রয়োজন নেই। ব্যবহৃত মোবাইল হ্যান্ডসেটের বর্তমান অবস্থা যাচাই করতে হ্যান্ডসেট থেকে *১৬১৬১# নম্বরে ডায়াল করতে হবে। অটোমেটিক বক্স এলে হ্যান্ডসেটের ১৫ ডিজিটের IMEI নম্বরটি লিখে সেন্ড করতে হবে। ফিরতি মেসেজে হ্যান্ডসেটের হালনাগাদ অবস্থা জানানো হবে।

নতুন হ্যান্ডসেট কেনার ক্ষেত্রে করণীয়

বিটিআরসি জানিয়েছে, ১৬ ডিসেম্বর থেকে যেকোনো মাধ্যম থেকে (বিক্রয় কেন্দ্র, অনলাইন বিক্রয় কেন্দ্র, ই-কমার্স সাইট ইত্যাদি) মোবাইল ফোন ক্রয়ের আগে অবশ্যই এর বৈধতা যাচাই করতে হবে। নতুন কেনা হ্যান্ডসেটের ক্রয় রসিদ সংরক্ষণ করতে হবে। মোবাইল হ্যান্ডসেটটি বৈধ হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এনইআইআর সিস্টেমে নিবন্ধিত হয়ে যাবে। মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশনে গিয়ে KYD<space> ১৫ ডিজিটের IMEI নম্বরটি লিখে ১৬০০২ নম্বরে পাঠাতে হবে। ফিরতি মেসেজের মাধ্যমে মোবাইল হ্যান্ডসেটের বৈধতা সম্পর্কে জানা যাবে।

বিদেশ থেকে কেনা বা উপহার পাওয়া মোবাইল হ্যান্ডসেট নিবন্ধনের প্রক্রিয়া বিদেশ থেকে ব্যক্তিপর্যায়ে বৈধভাবে কেনা বা উপহার হিসেবে পাওয়া হ্যান্ডসেট প্রাথমিকভাবে নেটওয়ার্কে সচল হবে এবং এসএমএসের মাধ্যমে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে অনলাইনে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দাখিল করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হবে। দাখিল করা তথ্যাদি যাচাই-বাছাই করে শুধু বৈধ হ্যান্ডসেট নিবন্ধনের মাধ্যমে নেটওয়ার্কে সচল করা হবে। বিদেশ থেকে কিনে আনা বা উপহার পাওয়া হ্যান্ডসেট নিবন্ধন করতে neir.btrc.gov.bd লিংকে ভিজিট করে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট রেজিস্টার করতে হবে। পোর্টালের Special Registration সেকশনে গিয়ে মোবাইল হ্যান্ডসেটের IMEI নম্বরটি দিতে হবে। প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের ছবি বা স্ক্যান কপি (পাসপোর্টের ভিসা বা ইমিগ্রেশন, ক্রয় রসিদ ইত্যাদি) আপলোড করে Submit বাটন চাপতে হবে। হ্যান্ডসেটটি বৈধ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধিত হবে। হ্যান্ডসেটটি বৈধ না হলে এসএমএসের মাধ্যমে গ্রাহককে অবহিত করে নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। মোবাইল ফোন অপারেটরের কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের (গ্রাহকসেবা কেন্দ্র) সাহায্যেও এ সেবা নেওয়া যাবে।

ব্যাগেজ রুলস অনুযায়ী, একজন ব্যক্তি বিদেশ থেকে দেশের নেটওয়ার্কে আগে ব্যবহৃত ব্যক্তিগত ১টি মোবাইল হ্যান্ডসেট ছাড়া সর্বোচ্চ ১টি হ্যান্ডসেট বিনা শুল্কে এবং শুল্ক দিয়ে আরও ১টি মোবাইল হ্যান্ডসেট আনতে পারবেন।

বিদেশ থেকে কিনে আনা হ্যান্ডসেটের বিশেষ নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজন হবে কিছু ডকুমেন্টস। সেগুলো হলো, পাসপোর্টে ব্যক্তিগত তথ্যাদির পাতার স্ক্যান বা ছবি, পাসপোর্টে ইমিগ্রেশন কর্তৃক প্রদত্ত আগমনের সিলসংবলিত পাতার স্ক্যান বা ছবি, ক্রয় রসিদের স্ক্যান বা ছবি, কাস্টমস শুল্ক পরিশোধ-সংক্রান্ত প্রমাণপত্রের স্ক্যান বা ছবি (১টি হ্যান্ডসেটের বেশি হলে)। আর বিদেশ থেকে উপহার পাওয়া মোবাইল হ্যান্ডসেটের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এ ডকুমেন্টগুলোর সঙ্গে আরও দরকার হবে উপহার প্রদানকারীর প্রত্যয়নপত্র।

ব্যবহৃত হ্যান্ডসেট চুরি হওয়া বা হারানো গেলে NEIR -এর Citizen Portal/Mobile Apps/মোবাইল অপারেটরের গ্রাহকসেবা কেন্দ্র থেকে যেকোনো সময়ে লক বা আনলক করা যাবে।

এনইআইআর-সম্পর্কিত যেকোনো বিষয়ে জানতে বিটিআরসির হেল্পডেস্ক নম্বর ১০০ অথবা মোবাইল ফোন অপারেটরদের কাস্টমার কেয়ার নম্বর ১২১-এ ডায়াল করতে হবে। অপারেটরদের গ্রাহকসেবা কেন্দ্রেও এ সেবা পাওয়া যাবে।

সম্পর্কিত

অপ্রাপ্তবয়স্কদের চ্যাটবটে নিষিদ্ধ করল ক্যারেক্টার এআই

প্রশ্নকর্তা যত রূঢ়, চ্যাটজিপিটির উত্তর তত বুদ্ধিদীপ্ত: গবেষণা

ইউটিউব টিভিতে সম্প্রচার বন্ধ করল ডিজনি

মেটার ডেটা সেন্টার হওয়ার পর শুকিয়ে যাচ্ছে স্থানীয়দের টিউবওয়েল

১৬ ডিসেম্বরের পর পুরোনো ও নতুন মোবাইল ফোনের রেজিস্ট্রেশন হবে যেভাবে

প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্ষতি করতে বিদেশ থেকে সাইবার হামলা, কিছু আইএসপিকে শনাক্ত করেছে সরকার

যুক্তরাজ্যে জনপ্রিয় সাইটে পর্নো দেখা কমেছে ৭৭ শতাংশ, কীভাবে সম্ভব করল সরকার

১৪ বছরের মেয়ে যেন নির্বিঘ্নে ভিডিও বানাতে পারে, তাই দেশ ছাড়ল ইনফ্লুয়েন্সার পরিবার

নতুন এআই ফিচারে কম রেজল্যুশনের ভিডিও আরও স্পষ্ট দেখাবে ইউটিউব

অ্যাপল-মাইক্রোসফটকে পেছনে ফেলে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের ঘরে এনভিডিয়া
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা