উইন্ডোজ ব্যবহারকারীদের গুগল ক্রোম ব্যবহারে সতর্ক করল মাইক্রোসফট

গুগল ক্রোম ইনস্টল করার সময় উইন্ডোজ ব্যবহারকারীদের ‘এখনই নিরাপদে ব্রাউজ করুন’ লিখে সতর্ক করছে মাইক্রোসফট। কোম্পানিটির দাবি, ‘মাইক্রোসফট-এজ’ও ক্রোমের মতো একই প্রযুক্তিতে চলে, তবে এর সঙ্গে আছে মাইক্রোসফটের বিশ্বাসযোগ্যতা। এই ধরনের সতর্কবার্তা নতুন না হলেও শিগগির এটি আরও জোরালো হতে চলেছে বলে জানিয়েছে ফোর্বস।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উইন্ডোজ ব্যবহারকারীদের অধিকাংশই এখনো গুগল ক্রোমকে প্রাথমিক ব্রাউজার হিসেবে ব্যবহার করছেন। এই ব্রাউজারের মার্কেট শেয়ার ‘মাইক্রোসফট এজ’-এর চেয়ে প্রায় ছয় গুণ বেশি। এই অবস্থায় বহু বছর ধরে নিজেদের ‘এজ’ ব্যবহারের প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে মাইক্রোসফট। যেমন সার্চ ইঞ্জিনে বিং বনাম গুগল, কিংবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় কপাইলট বনাম জেমিনি—সব ক্ষেত্রে উইন্ডোজ ব্যবহারকারীদের ‘মাইক্রোসফট-নির্ভর’ রাখতে চায় প্রতিষ্ঠানটি।
উইন্ডোজ লেটেস্টের একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাইক্রোসফট এখন গুগল ক্রোম ব্যবহারকারীদের টার্গেট করে এজ-এ যেতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করছে। নতুন একটি প্রচারণায় দেখা যাচ্ছে, যখন কোনো ব্যবহারকারী গুগল ক্রোমে কাজ শেষ করে ব্রাউজার বন্ধ করবেন, তখনই উইন্ডোজে একটি বার্তা আসছে—‘মাইক্রোসফট এজ টাস্কবারে পিন করুন।’ অর্থাৎ, তারা চায় আপনি যেন টাস্কবারে মাইক্রোসফট এজ ব্রাউজারের শর্টকাট স্থায়ীভাবে যোগ করে রাখেন।
এভাবে টাস্কবারে পিন করলে এজ সব সময় হাতের কাছে থাকবে এবং ভবিষ্যতে ব্রাউজার খোলার সময় ব্যবহারকারীকে ক্রোমের বদলে এজ চালাতে উৎসাহিত করবে।
এই নতুন কৌশল বর্তমানে এখনো রিলিজ না হওয়া ‘ক্যানারি’ সংস্করণে পরীক্ষাধীন। এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কোড-ফ্ল্যাগও রাখা হয়েছে, যা গুগল ক্রোম ব্যবহারের হার ৯০ শতাংশের বেশি হলে সক্রিয় হবে।
উইন্ডোজ লেটেস্ট বলছে, ‘উদ্দেশ্য একদম স্পষ্ট, যদি আপনি বেশির ভাগ সময় ক্রোম ব্যবহার করেন, তাহলে ব্রাউজার বন্ধ করার মুহূর্তে এজ পিন করার বার্তা দেখানো হবে।’
যদিও এখনো এসব ফ্ল্যাগ উন্নয়নের পর্যায়ে আছে, তবে ক্রোম ইনস্টলেশনের সময় সতর্কবার্তা ও ব্রাউজার বদলানোর পরামর্শ ইতিমধ্যে সক্রিয় হয়েছে।
গুগল আগেও অভিযোগ করেছে, মাইক্রোসফট ‘অসৎ উপায়ে’ ব্যবহারকারীদের ক্রোম থেকে দূরে সরাতে চাইছে। তবে এখন পর্যন্ত এসব প্রচেষ্টা ব্যবহারকারীদের অভ্যাসে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারেনি। করপোরেট বা নিরাপদ কর্মপরিবেশে মাইক্রোসফট অবশ্য প্রায় সময় এজ ব্যবহারে বাধ্য করছে।
ব্রাউজার বাজারে দুই প্রযুক্তি জায়ান্টের এই টানাপোড়েন অব্যাহত রয়েছে এবং সর্বশেষ এই বিতর্কে মাইক্রোসফট ও গুগল—উভয়ের মন্তব্যের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।