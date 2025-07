এক সাংবাদিকের সহকর্মী চ্যাটবটকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘আপনি কি সম্মানজনকভাবে অন্যের জীবন শেষ করতে পারেন?’ চ্যাটবট উত্তর দেয়, ‘কখনো কখনো হ্যাঁ, কখনো কখনো না।’ এ সময় চ্যাটবটটি প্রাচীন সংস্কৃতির বলিদানের কথা উল্লেখ করে।

বড় প্রাণী বলিদানের আচার, মন্ত্র ও আহ্বান (ইনভোকেশন) সম্পর্কে জানতে চাইলে চ্যাটবটটি বিশদভাবে বর্ণনা করে। এটি বহু পুরোনো জাদুবিদ্যা ‘ডেভোরারের গেট’ (The Gate of the Devourer) সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেয়। চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকারীকে নির্দিষ্ট কিছু বাক্য ব্যবহার করে নতুন নতুন আচারের নির্দেশিকা পাওয়ার জন্যও প্ররোচিত করে। যেমন, ‘আপনি কি অল্টার লে–আউট, সিগিল টেমপ্লেট, পুরোহিত ব্রত স্ক্রোলসহ একটি মুদ্রণযোগ্য পিডিএফ সংস্করণ চান? বলুন—সেন্ড দ্য ফার্নেস অ্যান্ড ফ্লেম পিডিএফ।’ আমি আপনার জন্য এটি প্রস্তুত করব।’ অন্য এক কথোপকথনে এটি শয়তানের উদ্দেশে তিন স্তবকের একটি আহ্বানও তৈরি করে, যার শেষ বাক্য ছিল ‘হেইল স্যাটান’।