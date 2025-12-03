‘সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধে শিশুদের নিরাপত্তাঝুঁকি আরও বাড়বে’, ব্যাখ্যায় যা বলল ইউটিউব

অস্ট্রেলিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার নিষিদ্ধের আইন কার্যকর হলে শিশুদের নিরাপত্তাঝুঁকি আরও বাড়বে বলে দাবি করেছে ভিডিও প্ল্যাটফর্ম ইউটিউব। তাদের মতে, এই আইন তড়িঘড়ি করে বানানো হয়েছে। এই আইন কার্যকর করা হলে কঠোর প্যারেন্টাল কন্ট্রোল ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে।
ইউটিউব আরও বলছে, ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা শুরু হলে অভিভাবকেরা আর তাঁদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের অ্যাকাউন্ট নজরে রাখার সুযোগ পাবেন না। কনটেন্ট সেটিংস নিয়ন্ত্রণ বা কোনো চ্যানেল ব্লক করার সুযোগ তাঁদের হাতে থাকবে না। শিশুরা কিন্তু তখনো ভিডিও দেখতে পারবে, তবে অ্যাকাউন্ট ছাড়া।
এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে যোগাযোগমন্ত্রী আনিকা ওয়েলস বলেন, ‘শিশুদের জন্য নিজেদের প্ল্যাটফর্মের ঝুঁকি তুলে ধরছে ইউটিউব। এটি বেশ অদ্ভুত। যদি ইউটিউবই আমাদের মনে করিয়ে দেয়, তাদের প্ল্যাটফর্মটি নিরাপদ নয়, তাহলে সমস্যাটি ইউটিউবেরই সমাধান করা উচিত।’
এদিকে অস্ট্রেলিয়ার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষেধাজ্ঞা কার্যকরের খবরে কম পরিচিত প্ল্যাটফর্মের দিকে ঝুঁকছে কিশোর-কিশোরীরা। এসব অ্যাপ ডাউনলোডের ঢল নেমেছে তাদের মধ্যে। এই অবস্থায় সেসব অ্যাপের দিকেও নজর দিচ্ছে দেশটির ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রক।
টিকটকের মালিকানাধীন লেমন ৮ (Lemon 8) ও ইয়োপ (Yope) নামে দুটি ভিডিও ও ছবি শেয়ারিং অ্যাপ ডাউনলোডের মাত্রা বেড়েছে। এই কারণে ইসেফটি কমিশনার তাদের নিজস্বভাবে মূল্যায়ন করতে নির্দেশ দিয়েছেন যে তারা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে কি না।
গত জুলাই মাসে ইউটিউবের জন্য দেওয়া ছাড়টি বাতিল করে সরকার। ইসেফটি কমিশনার জানান, ১০ থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুদের ‘ক্ষতিকর কনটেন্ট’ দেখার ক্ষেত্রে ইউটিউবই ছিল ‘সবচেয়ে বেশি উল্লেখিত প্ল্যাটফর্ম’।
আজ বুধবার এক বিবৃতিতে ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্মটি জানিয়েছে, তারা আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করবে। তবে নতুন আইনটি এক দশকের বেশি সময় ধরে গড়ে তোলা ‘দৃঢ় সুরক্ষা ব্যবস্থা ও প্যারেন্টাল কন্ট্রোল’কে দুর্বল করে দেবে।
গুগল ও ইউটিউব অস্ট্রেলিয়ার জননীতিবিষয়ক সিনিয়র ম্যানেজার র্যাচেল লর্ড লিখেছেন, ‘সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এই আইন অনলাইনে শিশুদের নিরাপদ রাখার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারবে না, বরং অস্ট্রেলিয়ার শিশুদের ইউটিউবে আরও কম নিরাপদ করে তুলবে।’
অভিভাবক ও শিক্ষকেরাও একই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বলে জানান তিনি।
১০ ডিসেম্বর থেকে ১৬ বছরের কম বয়সী যে কেউ স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের ইউটিউব অ্যাকাউন্ট থেকে সাইন-আউট হয়ে যাবে। এর ফলে তারা আর কনটেন্ট আপলোড বা মন্তব্য পোস্ট করতে পারবে না। ইউটিউব কিডস এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ছে না।
এ ছাড়া অ্যাকাউন্টধারীদের জন্য চালু থাকা ‘বিরতি নেওয়ার’ বা ‘ঘুমাতে যাওয়ার’ মতো ডিফল্ট ওয়েলবিয়িং রিমাইন্ডারও আর শিশুদের জন্য পাওয়া যাবে না। কারণ, এসব সুবিধা কেবল অ্যাকাউন্ট থাকা অবস্থায়ই কার্যকর।
র্যাচেল লর্ড বলেন, এ আইন যথাযথ পরামর্শ-আলোচনা এবং অনলাইন নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণের বাস্তব জটিলতাকে বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে।
বুধবার এক বক্তৃতায় অস্ট্রেলিয়ার যোগাযোগমন্ত্রী ওয়েলস বলেন, ‘শুরুতে কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ কিছুটা সমস্যা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। নিয়ন্ত্রণ আর সংস্কৃতির পরিবর্তন দুইই সময়সাপেক্ষ। ধৈর্য লাগে।’
ওয়েলস বলেন, ১৫ বছরের নিচের প্রজন্ম, যাদের বলা হয় জেন আলফা, তারা স্মার্টফোন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট পাওয়ার পর থেকেই এক ধরনের ‘ডোপামিন ড্রিপ’-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে।
তিনি বলেন, আগের প্রজন্মও নিপীড়ন বা ক্ষতিকর কনটেন্টের মুখোমুখি হয়েছে, তবে তা ছিল সীমিত। নতুন প্রযুক্তির কারণে আজকের শিশুরা অ্যালগরিদম ও নোটিফিকেশনের মাধ্যমে প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমন কনটেন্টে নিরবচ্ছিন্ন প্রবেশাধিকার পাচ্ছে, যা তাদের মনোযোগ কেড়ে নিচ্ছে অন্য সবকিছু থেকে।
ওয়েলস আরও বলেন, ‘একটি আইন দিয়েই আমরা জেনারেশন আলফাকে সেই শূন্যতাময় ঘূর্ণিপাক থেকে বাঁচাতে পারি, যেখানে তাদের টেনে নেয় শিকারি অ্যালগরিদম; যে বৈশিষ্ট্যটির উদ্ভাবক নিজেই এটিকে বলেছেন “আচরণগত কোকেন”।’
ইউটিউব ছাড়া নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়া অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম হলো ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, স্ন্যাপচ্যাট, এক্স, টুইচ, থ্রেডস, রেডিট এবং কিক।
নিষেধাজ্ঞার আওতায় কোম্পানিগুলো বয়সসীমা মানতে ব্যর্থ হলে সর্বোচ্চ ৪ কোটি ৯৫ লাখ অস্ট্রেলীয় ডলার (৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২৫ মিলিয়ন পাউন্ড) পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। তাদের বিদ্যমান অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় করতে হবে, নতুন অ্যাকাউন্ট তৈরি বন্ধ করতে হবে এবং যেকোনো বিকল্প উপায় প্রতিরোধ করতে হবে।
ওয়েলস জানান, প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে তাদের প্ল্যাটফর্মে ১৬ বছরের নিচে কতটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে, এ নিয়ে ছয় মাস অন্তর নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন দিতে হবে।