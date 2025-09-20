নিজস্ব চিপে ডিপসিকের নতুন সংস্করণ বানাল হুয়াওয়ে

ডিপসিকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল (এআই) আর১-এর নতুন সংস্করণ চীনের প্রযুক্তি জায়ান্ট হুয়াওয়ে। তবে মডেলটিকে প্রশিক্ষণ দিতে হুয়াওয়ে নিজস্ব চিপ ব্যবহার করেছে। সেই সঙ্গে নতুন মডেলটি রাজনৈতিক সংবেদনশীল বিষয়ের আলোচনা প্রায় ১০০ শতাংশ সফলভাবে এড়াতে সক্ষম বলে দাবি করেছে কোম্পানিটি।
গত বৃহস্পতিবার অফিশিয়াল উইচ্যাট অ্যাকাউন্টে হুয়াওয়ে জানায়, তারা ১ হাজার আসেন্ড এআই চিপ ব্যবহার করে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলটি প্রশিক্ষণ দিয়েছে, যা ডিপসিকের ওপেন-সোর্স মডেল আর১ থেকে সামান্য পরিবর্তিত।
হুয়াওয়ের অংশীদার ছিল ঝেজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন ডিপসিক মডেলের প্রতিষ্ঠাতা লিয়াং ওয়েনফেং। তবে ডিপসিক কোম্পানি বা লিয়াং ওয়েনফেং নিজে হুয়াওয়ে এবং ঝেজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যৌথ প্রকল্পে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। আর ডিপসিক ওই প্রকল্প সম্পর্কে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি।
চলতি বছরের জানুয়ারিতে ডিপসিকের আর১ এবং ভি৩ মডেলগুলো চালু করার ফলে সিলিকন ভ্যালি এবং বিদেশি প্রযুক্তি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিস্ময় সৃষ্টি হয়। এর প্রভাবে পশ্চিমা এআই কোম্পানিগুলোর শেয়ারের দাম ব্যাপকভাবে কমে যায়।
ডিপসিকের মডেলগুলো ব্যাপকভাবে গ্রহণ, পরিবর্তন ও প্রয়োগ করা হয়েছে চীনের বিভিন্ন শিল্পে। উদাহরণস্বরূপ, বাইদুর এআই চ্যাটবট আর্নি বট ওপেনএআইয়ের চ্যাটবটের সমতুল্য। তবে এটি দেশীয় রাজনীতি এবং কমিউনিস্ট পার্টির জন্য সংবেদনশীল বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে বা আলোচনায় অংশ নিতে অস্বীকার করে।
হুয়াওয়ের সংস্করণটির নাম দেওয়া হয়েছে ডিপসিক আর১ সেফ। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ক্ষতিকর বিষয় যেমন: বিদ্বেষপূর্ণ ভাষণ, রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল প্রসঙ্গ এবং অবৈধ কার্যকলাপে উসকানিমূলক বক্তব্য প্রতিরোধে মডেলটি প্রায় শতভাগ সফলতা অর্জন করেছে।
তবে, যখন এসব আচরণ পরিস্থিতিনির্ভর চ্যালেঞ্জ, রোল-প্লে বা সংকেতবদ্ধ (এনক্রিপ্টেড) কোডিংয়ের মতো কৌশলের মাধ্যমে আড়াল করা হয়, তখন মডেলটির সফলতার হার কমে ৪০ শতাংশে নেমে আসে।
হুয়াওয়ে আরও জানিয়েছে, ‘এর সামগ্রিক নিরাপত্তা প্রতিরক্ষা ক্ষমতা ৮৩ শতাংশে পৌঁছেছে, যা আলিবাবার কুয়েন-২৩৫বি এবং ডিপসিক-আর১–৬৭১বি সহ একাধিক সমসাময়িক মডেলের চেয়ে ৮ থেকে ১৫ শতাংশ বেশি।’
তবে ডিপসিক আর১ সেফের কর্মক্ষমতা মূল ডিপসিক আর১-এর তুলনায় ১ শতাংশেরও কম হ্রাস পেয়েছে।
এদিকে শাংহাইয়ে অনুষ্ঠিত বার্ষিক হুয়াওয়ের কানেক্ট সম্মেলনে তাদের চিপ তৈরির প্রচেষ্টার কয়েক বছর ব্যাপী গোপনীয়তা ভেঙে নতুন চিপ ও কম্পিউটিং পণ্যের রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে কোম্পানিটি।