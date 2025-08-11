হোম > প্রযুক্তি

এনভিডিয়ার এআই চিপকে ‘অনিরাপদ’ বলছে চীন

অনলাইন ডেস্ক

এই অভিযোগের বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি এনভিডিয়া। ছবি: রোবোটিক্স বিজ

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ার তৈরি এইচ২০ (H20) এআই চিপের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম-সংশ্লিষ্ট একটি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট। গত রোববার উইচ্যাটে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়, এই চিপগুলোতে ‘ব্যাক ডোর’ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ব্যবহারকারীর অনুমতি ছাড়াই দূর থেকে নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দিতে পারে।

‘ইউয়ুয়ান তানতিয়ান’ নামে পরিচিত অ্যাকাউন্টটি চীনের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার সংস্থা সিসিটিভির সঙ্গে সম্পর্কিত। ওই নিবন্ধে আরও বলা হয়েছে, এইচ২০ চিপগুলো প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত নয়, পরিবেশবান্ধবও নয়। আর যখন কোনো ধরনের চিপ পরিবেশবান্ধব নয়, উন্নত নয়, নিরাপদও নয়, তখন একজন ভোক্তা হিসেবে আমাদের অবশ্যই সেটি না কেনার অধিকার আছে।

এই অভিযোগের বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি এনভিডিয়া।

২০২৩ সালের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার চীনে উন্নত এআই চিপ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে চীনা বাজারের জন্য এইচ২০ নামের বিশেষ চিপ তৈরি করে এনভিডিয়া। তবে চলতি বছরের এপ্রিলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন এই চিপ বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। জুলাইয়ে এসে সেই নিষেধাজ্ঞা আবার প্রত্যাহার করা হয়।

এর মধ্যেই গত ৩১ জুলাই চীনের সাইবার স্পেস প্রশাসন (সিএসি) এনভিডিয়াকে তলব করে এবং জানতে চায়—এইচ২০ চিপে কোনো ব্যাক ডোর বা নিরাপত্তার ফাঁকফোকর আছে কি না, যা দিয়ে স্বাভাবিক নিরাপত্তা নিয়ম এড়িয়ে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ নেওয়া যেতে পারে।

এনভিডিয়া অবশ্য জানিয়েছে, তাদের কোনো পণ্যে এমন ব্যাক ডোর নেই, যার মাধ্যমে দূর থেকে প্রবেশ বা নিয়ন্ত্রণ নেওয়া যায়।

তবে ইউয়ুয়ান তানতিয়ানের নিবন্ধে দাবি করা হয়, এনভিডিয়ার চিপ দিয়ে ‘রিমোট শাটডাউন’ বা দূর থেকে বন্ধ করে দেওয়ার মতো কাজ সম্ভব। আর সেটা সম্ভব হয় একটি হার্ডওয়্যার ব্যাক ডোরের মাধ্যমে।

এআই চিপে নজরদারির শঙ্কা, এনভিডিয়াকে তলব করল চীন

এই প্রতিবেদনটি এমন একসময়ে আসে, যখন চীনের আরেক রাষ্ট্রায়ত্ত গণমাধ্যম ‘পিপলস ডেইলি’ও এনভিডিয়াকে নিয়ে সমালোচনা করে। চলতি মাসের শুরুতে একটি মন্তব্য নিবন্ধে তারা বলেছিল, চীনা গ্রাহকদের নিরাপত্তা নিয়ে যে উদ্বেগ, তা দূর করতে হলে এনভিডিয়াকে ‘বিশ্বাসযোগ্য নিরাপত্তা প্রমাণ’ হাজির করতে হবে এবং বাজারের আস্থা পুনরুদ্ধার করতে হবে।

তথ্যসূত্র: রয়টার্স

