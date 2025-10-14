হোম > প্রযুক্তি

শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা মূল্যে জেমিনি প্রো

ফিচার ডেস্ক

গুগল তাদের এআই প্ল্যাটফর্ম জেমিনি প্রো এক বছরের জন্য শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছে। তালিকায় বাংলাদেশও রয়েছে। এই সুযোগ শিক্ষার্থীদের গবেষণা, অ্যাসাইনমেন্ট, কোডিং, প্রতিবেদন তৈরি, ভিডিও প্রজেক্টসহ নানা শিক্ষামূলক কাজে সহায়তা করবে। সুযোগটি চলতি বছরের ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রযোজ্য।

যোগ্যতা

এই সুবিধা পেতে শিক্ষার্থীদের বয়স ১৮ বছর বা তার বেশি হতে হবে এবং দেশের যেকোনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি থাকতে হবে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অফিশিয়াল ই-মেইল ব্যবহার করে গুগল অ্যাকাউন্টে লগইন করতে হবে। যাচাইপ্রক্রিয়া সফল হলে তাঁরা এই সুযোগ উপভোগ করতে পারবেন।

সুবিধা

  • জেমিনি ২.৫ প্রো মডেল, ডিপ রিসার্চ ও অডিও-সংক্রান্ত ফিচার।
  • দুই টেরাবাইট অনলাইন সংরক্ষণ জায়গা।
  • ছবি থেকে ভিডিও তৈরি ও সম্পাদনার সুযোগ।
  • স্মার্ট নোট টেকিং ও গবেষণায় সহায়তা।
  • কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চ্যাট ও সহায়ক ফিচার।

আবেদন প্রক্রিয়া

শিক্ষার্থীদের প্রথমে গুগলের স্টুডেন্ট পেজে গিয়ে ‘সাইন আপ’ অপশন নির্বাচন করতে হবে। এরপর দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নির্বাচন করতে হবে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন করার পর শিক্ষার্থী ই-মেইল ব্যবহার করে যাচাই সম্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিচয়ের প্রমাণ আপলোড করার পর ট্রায়াল সাবস্ক্রিপশন চালু হবে।

এই সুযোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নত করতে পারবেন।

সূত্র: গুগল হেল্প

সম্পর্কিত

স্মার্ট চশমা থেকে এআই চশমা

রিয়েলমিতে আসছে বিখ্যাত রিকো ইমেজিংয়ের ক্যামেরা

দেশে প্রথম এআই উদ্ভাবন প্রতিযোগিতা, বিজয়ী পাবেন লাখ টাকা পুরস্কার

হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হচ্ছে ফেসবুক প্রোফাইল

সবচেয়ে প্রভাবশালী ৪ মিডিয়ার লাগাম এখন ৪ শীর্ষ ধনীর হাতে

হোয়াটসঅ্যাপের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামছে ভারতীয় অ্যাপ

একটি আইফোনই ফাঁস করল যুক্তরাজ্য থেকে চীনে ৪০ হাজার ফোন পাচারের চক্র

মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা খেল গুগল, এপিক গেমসের পক্ষে রায়

এআই দিয়ে সরকারি প্রতিবেদন বানিয়ে ধরা খেল আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

নতুন যুগের গল্পকার: কনটেন্ট নির্মাতাকে জানতে হবে অনেক কিছু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা