আইফোন উৎপাদনের চুক্তিতে কারখানায় রোবট বসানোর শর্ত জুড়ল অ্যাপল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

অ্যাপল তাদের উৎপাদন সরবরাহ শৃঙ্খলে স্বয়ংক্রিয়তা ও রোবোটিকস ব্যবহারে নাটকীয় গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। মার্কিন প্রযুক্তি সংবাদমাধ্যম ডিজিটাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অ্যাপল এখন থেকে তাদের সব সরবরাহকারীর স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করাকে একটি বাধ্যতামূলক শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

গত দুই বছর ধরেই অ্যাপল তাদের উৎপাদন সহযোগীদের কারখানায় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ও রোবট ব্যবহারের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আসছিল। তবে এখন থেকে যে কোনো নতুন উৎপাদন চুক্তি পেতে হলে সরবরাহকারীদের নিজেদের অর্থে রোবোটিক প্রযুক্তি স্থাপন করতে হবে।

এই নীতিগত পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনকারীদের ওপর আর্থিক চাপ বাড়ছে। রোবট স্থাপনের প্রাথমিক খরচ অনেক বেশি এবং এটি চালুর সময় উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায়, ফলে সরবরাহকারীদের মুনাফায় প্রভাব পড়ছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়।

অ্যাপলের এই সিদ্ধান্ত আইফোন, আইপ্যাড, ম্যাক ও অ্যাপল ওয়াচ—সব ধরনের পণ্যের জন্যই প্রযোজ্য হবে। আগের মতো অ্যাপল আর সরবরাহকারীদের রোবট বা অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা দেবে না।

তবে পরিবেশবান্ধব উৎপাদনব্যবস্থার ক্ষেত্রে এখনো সহযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে অ্যাপল। ২০৩০ সালের মধ্যে পুরো সরবরাহ শৃঙ্খলে কার্বন নিরপেক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে কোম্পানিটি জ্বালানিতে দক্ষ যন্ত্রপাতি ও টেকসই উপকরণ ব্যবহারে সরবরাহকারীদের সহায়তা দিচ্ছে।

প্রযুক্তিবিদদের মতে, এই নতুন রোবোটিক কৌশলের ফলে উৎপাদনে গুণগত মান বজায় থাকবে, কর্মীর সংকট ও রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব কমবে এবং নতুন দেশগুলোর কারখানায় একই ধরনের মান ও প্রক্রিয়া বজায় রাখা সহজ হবে।

চীনের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে ভিয়েতনাম, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে উৎপাদন সম্প্রসারণে ব্যস্ত অ্যাপলের এই উদ্যোগকে বিশ্লেষকেরা যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন।

তথ্যসূত্র: ম্যাকরিউমার

