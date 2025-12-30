চোট নিয়ে ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ দলে আর্চার

অ্যাশেজ খেলার মাঝপথে চোট পান জফরা আর্চার। অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম ৩ টেস্ট শেষে মাংসপেশিতে চোট পেয়ে দল থেকে ছিটকে গেছেন এই পেসার। এরপরও ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রাথমিক দলে জায়গা হয়েছে তাঁর।
ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরবর্তী আসর। সংক্ষিপ্ত ওভারের বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ১৫ সদস্যের প্রাথমিক দল দিয়েছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। সে দলে আর্চারের পাশাপাশি রাখা হয়েছে এই সংস্করণে এখনো অভিষেক না হওয়া জশ টাংকে। মূল পেসার হিসেবেই তাঁকে দলে জায়গা করে দিয়েছেন ইংল্যান্ডের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ও টি-টোয়েন্টির অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক।
দলে জায়গা হয়নি জেমি স্মিথ, সাকিব মাহমুদ, জর্ডান কক্সের। ফেরানো হয়েছে জ্যাক ক্রলি ও উইল জ্যাকসকে।
বার্বাডোজে চোট থেকে ফেরার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন আর্চার। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে ইংল্যান্ডের প্রথম ম্যাচ ৮ ফেব্রুয়ারি। প্রতিপক্ষ নেপাল। তার আগেই দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। যেখানে থাকছেন না আর্চার। এই পেসারের পরিবর্তে লঙ্কানদের বিপক্ষে সংক্ষিপ্ত ওভারের সিরিজে জায়গা পেয়েছেন ব্রাইডন কার্স।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের জন্য ইংল্যান্ডের টি–টোয়েন্টি দল: হ্যারি ব্রুক (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, জফরা আর্চার (শুধুমাত্র বিশ্বকাপ), টম ব্যান্টন, জ্যাকব বেথেল, জস বাটলার, ব্রাইডন কার্স (শুধু শ্রীলঙ্কা সফর), স্যাম কারান, লিয়াম ডসন, বেন ডাকেট, উইল জ্যাকস, জেমি ওভারটন, আদিল রাশিদ, ফিল সল্ট, জশ টং, লুক উড।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের জন্য ইংল্যান্ডের দল: হ্যারি ব্রুক (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, টম ব্যান্টন, জ্যাকব বেথেল, জস বাটলার, ব্রাইডন কার্স, জ্যাক ক্রাউলি, স্যাম কারান, লিয়াম ডসন, বেন ডাকেট, উইল জ্যাকস, জেমি ওভারটন, আদিল রাশিদ, জো রুট, লুক উড।