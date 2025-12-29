‘সোনার বাংলা’ নামে নতুন টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আনছে বিসিবি

সোনার বাংলা পাথওয়ে টি–টোয়েন্টি ক্রিকেট লিগ ২০২৬ নামে একটি নতুন টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। নতুন বছরের শুরুতেই মাঠে গড়াচ্ছে এই টুর্নামেন্ট।
বিসিবি আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সোনার বাংলা পাথওয়ে টি–টোয়েন্টি ক্রিকেট লিগ আয়োজনের কথা জানিয়েছে। বিসিবি সহসভাপতি ফারুক আহমেদকে এই টুর্নামেন্টের প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ম্যাচগুলো হবে বগুড়া ও রাজশাহীতে। নতুন বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে টুর্নামেন্টটি শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।
ছয় থেকে আট দল নিয়ে হতে পারে সোনার বাংলা পাথওয়ে টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট নামে বিসিবির নতুন টি-টোয়েন্টি লিগ। দুই ক্যাটাগরি থেকে ক্রিকেটার নির্বাচন করবে জাতীয় নির্বাচক প্যানেল। সেই দুই ক্যাটাগরি হলো
১. ২০২৫-২৬ বিপিএলে নিলামের তালিকাভুক্ত হলেও যাঁরা দল পাননি
২. যে আট দল ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগে অংশ নেয়নি, কিন্তু ক্রিকেটাররা চুক্তিবদ্ধ ছিলেন, সেই দলগুলোর ক্রিকেটাররা থাকছেন বিসিবির নতুন টি-টোয়েন্টি লিগে
টুর্নামেন্টের পেশাদারত্ব ও মান নিশ্চিত করতে বিসিবি নিজ উদ্যোগে প্রতিটি দলের টিম ম্যানেজমেন্ট নিয়োগ দেবে। পাশাপাশি ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিকসহ সব ধরনের আর্থিক বিষয়ও বিসিবি পরিচালনা করবে। টুর্নামেন্টের দল গঠন, ম্যাচ সূচি ও অন্যান্য পরিচালনাগত বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য যথাসময়ে জানানো হবে। বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের পাইপলাইন আরও শক্তিশালী করা এবং বর্তমানে ফ্র্যাঞ্চাইজি কিংবা ক্লাব লিগের বাইরে থাকা ক্রিকেটারদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক মঞ্চ তৈরি করাই নতুন টি-টোয়েন্টি লিগ আয়োজনের উদ্দেশ্য।