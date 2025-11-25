হোম > খেলা

ভারতের বিপক্ষে রানের পাহাড় গড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

২৮৮ রানের লিডই দক্ষিণ আফ্রিকাকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসে তারা গড়ছে রানের পাহাড়। ছবি: ক্রিকইনফো

গুয়াহাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ভারত নেমেছে সিরিজ রক্ষার মিশনে। দ্বিতীয় টেস্টেও হিমশিম খাচ্ছে ভারত। প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার ৪৮৯ রানের পর ভারত তাদের প্রথম ইনিংসে ২০১ রানে গুটিয়ে গেছে। আজ চতুর্থ দিনে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১৫৪ রান করেছে। ২৮৮ রানের লিডসহ সফরকারীদের রান ৪৪২। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা সরাসরি সম্প্রচার করছে টি স্পোর্টস। ফুটবলে রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে মুখোমুখি হচ্ছে দুই হেভিওয়েট চেলসি-বার্সেলোনা। ম্যানচেস্টার সিটি খেলতে নামবে লেভারকুসেনের বিপক্ষে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

গুয়াহাটি টেস্ট: চতুর্থ দিন

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

ত্রিদেশীয় সিরিজ

শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে

সন্ধ্যা ৭টা

সরাসরি

এ স্পোর্টস

আবুধাবি টি-টেন

সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

আয়াক্স-বেনফিকা

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

চেলসি-বার্সেলোনা

রাত ২টা

সরাসরি

সনি টেন ২

গ্যালাতাসারাই-ই. সাঁ-জিলোয়া

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

ম্যানসিটি-লেভারকুসেন

রাত ২টা

সরাসরি

সনি টেন ১

