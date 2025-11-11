সিলেটে লড়ছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড, বিকেলে নামছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা

সিলেটে আজ বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্ট। এই ম্যাচ দিয়ে সাড়ে চার মাস পর টেস্ট খেলতে নামল বাংলাদেশ। এদিকে রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে। মেয়েদের বিগ ব্যাশের মেলবোর্ন রেনেগেডস-সিডনি থান্ডার ম্যাচও এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
সিলেট টেস্ট
প্রথম দিন
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে
সরাসরি
টি স্পোর্টস
প্রথম টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
বেলা ৩ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস
মেয়েদের বিগ ব্যাশ
মেলবোর্ন রেনেগেডস-সিডনি থান্ডার
সকাল ১০ টা ১০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১