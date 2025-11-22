পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের অপেক্ষা কি ফুরোবে শ্রীলঙ্কার, খেলা দেখবেন কোথায়

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপের সুপার ফোরে পাকিস্তানের বিপক্ষে ২ উইকেটের রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছিল শ্রীলঙ্কা। বৃষ্টি আইনে লঙ্কানদের জয় পাওয়ার ম্যাচটি হয়েছিল ওয়ানডে সংস্করণে। এরপর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দুই দল পাঁচবার মুখোমুখি হলেও প্রত্যেকবারই জিতেছে পাকিস্তান। আজ ২৬ মাসের গেরো খুলতে নামবে লঙ্কানরা। রাওয়ালপিন্ডিতে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান ম্যাচ। এই ম্যাচটি পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে হওয়া ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের অন্তর্ভুক্ত। এদিকে মিরপুরে চলছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। গুয়াহাটিতে আজ শুরু হয়েছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্ট। পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে দুই দিনের খেলা শেষ না হতেই ২৭ উইকেট পড়েছে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও বুন্দেসলিগার একগাদা ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
মিরপুর টেস্ট: চতুর্থ দিন
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
তৃতীয় ওয়ানডে
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৭টা
সরাসরি
সনি টেন ১
পার্থ টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
সকাল ৮টা ২০ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
গুয়াহাটি টেস্ট: ১ম দিন
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ৯টা ৩০ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
চেলসি-বার্নলি
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
লিভারপুল-নটিংহাম
রাত ৯টা
সরাসরি
নিউক্যাসল-ম্যানসিটি
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
বায়ার্ন-ফ্রেইবুর্গ
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
কোলন-এইনট্রাখট
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২