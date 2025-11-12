হোম > খেলা

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টেস্টসহ আর কী দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    

আজ দ্বিতীয় দিনের সকালে আয়ারল্যান্ডকে দ্রুত অলআউট করে দিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

সিলেটে আজ সিরিজের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে খেলছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড। আইরিশদের দ্রুত গুটিয়ে দেওয়ার পর দুই ওপেনার সাদমান ইসলাম-মাহমুদুল হাসান জয় সাবলীল ব্যাটিং করছেন। এদিকে বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১০ মিনিটে শুরু হবে মেয়েদের বিগ ব্যাশের ব্রিসবেন হিট-পার্থ স্কর্চার্স ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

সিলেট টেস্ট: দ্বিতীয় দিন

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

মেয়েদের বিগ ব্যাশ

ব্রিসবেন হিট-পার্থ স্কর্চার্স

বেলা ২টা ১০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

