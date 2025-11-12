বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টেস্টসহ আর কী দেখবেন

সিলেটে আজ সিরিজের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে খেলছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড। আইরিশদের দ্রুত গুটিয়ে দেওয়ার পর দুই ওপেনার সাদমান ইসলাম-মাহমুদুল হাসান জয় সাবলীল ব্যাটিং করছেন। এদিকে বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১০ মিনিটে শুরু হবে মেয়েদের বিগ ব্যাশের ব্রিসবেন হিট-পার্থ স্কর্চার্স ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
সিলেট টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
মেয়েদের বিগ ব্যাশ
ব্রিসবেন হিট-পার্থ স্কর্চার্স
বেলা ২টা ১০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১