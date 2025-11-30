সড়ক দুর্ঘটনায় ক্রীড়া সাংবাদিক জহির ভূঁইয়ার মৃত্যু

দুপুরেও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নির্বাচনে ছিল তাঁর সরব উপস্থিতি। হঠাৎই বিকেলের দিকে এল মৃত্যুর খবর। রাজধানীর খিলগাঁওয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ক্রীড়া সাংবাদিক মো. জহির উদ্দিন ভূঁইয়া। দৈনিক ভোরের পাতায় কাজ করতেন তিনি।
৫১ বছর বয়সী জহির উদ্দিন ভূঁইয়া কুমিল্লার মুরাদনগর থানার চাপিলাতলা গ্রামের শামসুদ্দিন ভূঁইয়ার ছেলে। বর্তমানে খিলগাঁও থানার মধ্য বাসাবো এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকতেন। তিনি এক ছেলে ও দুই মেয়ের বাবা।
নিহত জহির উদ্দিন ভূঁইয়ার ছেলে রাকিব ভূঁইয়া তামিম বলেন, ‘আমার বাবা দৈনিক ভোরের পাতার স্পোর্টস রিপোর্টার হিসেবে কাজ করতেন। বিকেল পৌনে ৪টার দিকে মোটরসাইকেল নিয়ে খিলগাঁও ফ্লাইওভার দিয়ে যাওয়ার সময় অজ্ঞাত কোনো গাড়ির ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গুরুতর আহত হন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, আমার বাবা আর বেঁচে নেই।’
জহির ভূঁইয়া প্রায় দুই দশক ক্রীড়া সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত। দৈনিক মানবজমিনের মতো পত্রিকায় তিনি একসময় কাজ করেছেন। তিনি মূলত ক্রিকেট রিপোর্টিংয়ে বেশি সময় কাটিয়েছেন। ফুটবলসহ অন্য খেলা কাভারও করেছেন অনেক সময়। জহির ভূঁইয়ার আকস্মিক মৃত্যুতে ক্রীড়াঙ্গন ও গণমাধ্যমে শোকের আবহ বিরাজ করছে। বিপিএল নিলামে এক মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়।