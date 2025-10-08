আবুধাবিতে সন্ধ্যায় মাঠে নামছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান, খেলা দেখবেন কোথায়

তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানকে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশ। আজ দল দুটি মুখোমুখি হবে সাদা বলের আরেক সংস্করণ ওয়ানডেতে। বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের প্রথম ওয়ানডে। মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া-আফগানিস্তান। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
প্রথম ওয়ানডে
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সন্ধ্যা ৬টা
টি স্পোর্টস
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
টেনিস খেলা সরাসরি
সাংহাই মাস্টার্স
বিকেল ৪টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২