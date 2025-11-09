হোম > খেলা

বাংলাদেশের সামনে সিরিজ বাঁচানোর লড়াই

ক্রীড়া ডেস্ক    

টানা দুই হারে খাদের কিনারায় বাংলাদেশের যুবারা। ছবি: বিসিবি

৫ ম্যাচ সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব ১৯ দলের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। সিরিজ হার এড়াতে চাইলে ম্যাচটি জিততেই হবে স্বাগতিকদের। টানা দুই ম্যাচ হেরে খাদের কিনারায় আজিজুল হাকিম তামিমের দল। যদিও শুরুটা দারুণ হয়েছিল তাঁদের। প্রথম ম্যাচে ডিএল মেথডে ৫ রানের জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ। বৃষ্টির কারণে দ্বিতীয় ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়। এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে টানা দুই জয় তুলে নেয় আফগানিস্তান। যুবাদের ওয়ানডে ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

পঞ্চম যুব ওয়ানডে

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান

সকাল ৯টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ম্যানসিটি-লিভারপুল

রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

