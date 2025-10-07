ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রতিশোধ নেওয়ার অপেক্ষায় বাংলাদেশ

নারী ওয়ানডেতে বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড মুখোমুখি হয়েছে একবার। ২০২২ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপে ওয়েলিংটনে বাংলাদেশকে ১০০ রানে হারিয়ে দিয়েছিল ইংল্যান্ড। এবারের বিশ্বকাপে ফের দেখা হচ্ছে তাদের। দুটি দলই জয় দিয়ে তাদের টুর্নামেন্ট শুরু করেছে। তবে নেট রানরেটে দুই দলের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। ইংল্যান্ড ও বাংলাদেশের নেট রানরেট +৩.৭৭৩ ও +১.৬২৩। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ম্যাচ। এদিকে সিলেটে চলছে এনসিএল টি-টোয়েন্টি। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
চট্টগ্রাম-ঢাকা
সকাল ৯ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
খুলনা-সিলেট
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও টি স্পোর্টস
কাবাডি খেলা সরাসরি
কাবাডি প্রো লিগ
রাত ৮ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২