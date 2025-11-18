হোম > খেলা

রাতে বাংলাদেশ-ভারত দ্বৈরথ, কীভাবে দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    

বাংলাদেশের সামনে আজ ২২ বছরের জয়খরা কাটানোর মিশন। ছবি: বাফুফে

এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে বাংলাদেশ ও ভারতের ম্যাচ নিয়ে ভক্তদের উন্মাদনার শেষ নেই। ম্যাচটিকে ঘিরে গত কয়েকদিন ধরেই দেশের ক্রীড়াঙ্গনে চলছে সাজ সাজ রব। অবশেষে অপেক্ষার পালা ফুরাচ্ছে আজ। মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই মাঠে নামবে বাংলাদেশ ও ভারত। এর আগে সবশেষ ২০০৩ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে গোল্ডেন গোলে প্রতিবেশীদের হারিয়েছিল বাংলাদেশ। এবার হামজা চৌধুরী, জামাল ভূঁইয়া, তপুর বর্মনদের নিয়ে ভারতের বিপক্ষে জয়খরা কাটাতে চায় তারা। বাংলাদেশ-ভারত দ্বৈরথ ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

আজকের খেলা

ফুটবল এশিয়ান বাছাই

বাংলাদেশ-ভারত

রাত ৮টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিশ্বকাপ ইউরোপীয় বাছাই

স্পেন-তুরস্ক

রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ২

ক্রিকেট

প্রথম টি-টোয়েন্টি

পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে

রাত ৮টা, সরাসরি

পিটিভি স্পোর্টস

কাবাডি

মেয়েদের বিশ্বকাপ

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

