রাতে বাংলাদেশ-ভারত দ্বৈরথ, কীভাবে দেখবেন

এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে বাংলাদেশ ও ভারতের ম্যাচ নিয়ে ভক্তদের উন্মাদনার শেষ নেই। ম্যাচটিকে ঘিরে গত কয়েকদিন ধরেই দেশের ক্রীড়াঙ্গনে চলছে সাজ সাজ রব। অবশেষে অপেক্ষার পালা ফুরাচ্ছে আজ। মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই মাঠে নামবে বাংলাদেশ ও ভারত। এর আগে সবশেষ ২০০৩ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে গোল্ডেন গোলে প্রতিবেশীদের হারিয়েছিল বাংলাদেশ। এবার হামজা চৌধুরী, জামাল ভূঁইয়া, তপুর বর্মনদের নিয়ে ভারতের বিপক্ষে জয়খরা কাটাতে চায় তারা। বাংলাদেশ-ভারত দ্বৈরথ ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ফুটবল এশিয়ান বাছাই
বাংলাদেশ-ভারত
রাত ৮টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
বিশ্বকাপ ইউরোপীয় বাছাই
স্পেন-তুরস্ক
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ২
ক্রিকেট
প্রথম টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে
রাত ৮টা, সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস
কাবাডি
মেয়েদের বিশ্বকাপ
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস