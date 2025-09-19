ভারতকে কি প্রথম দেখাতেই ভড়কে দেবে ওমান

এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে রাতে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে ওমান। জায়ান্টদের বিপক্ষে প্রথমবারের মতো ম্যাচ খেলতে নামছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি। তাদের সামনে সুযোগ থাকছে সূর্যকুমার যাদবদের হারিয়ে ইতিহাস গড়ার। যদিও কাজটা মোটেও সহজ হবে না নিচের সারির দলটির জন্য। কারণ শক্তির বিচারে ভারতের চেয়ে যোজন যোজন পিছিয়ে তারা। এদিকে চ্যালেঞ্জ কাপেও আজ একটি ম্যাচ মাঠে গড়াবে। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
এশিয়া কাপ
ভারত-ওমান
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
ফুটবল
চ্যালেঞ্জ কাপ
মোহামেডান-বসুন্ধরা
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস
বুন্দেসলিগা
ভিএফবি স্টুটগার্ট-সেন্ট পাওলি
রাত ১২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ২