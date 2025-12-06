হোম > খেলা

আজ কী আছে ভারতের ভাগ্যে

ক্রীড়া ডেস্ক    

দ্বিতীয় ম্যাচে হেরেছে স্বাগতিকেরা। ছবি: ক্রিকইনফো

টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাইয়ের দুঃস্মৃতি ভুলে ওয়ানডে সিরিজের শুরুটা দারুণ করেছিল ভারত। প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১৭ রানে হারায় তারা। কিন্তু জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে পারেনি লোকেশ রাহুলের দল। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে স্বাগতিকদের হারিয়ে সিরিজে সমতা ফেরায় প্রোটিয়ারা। প্রথম দুই ম্যাচ শেষে ১-১ সমতা থাকায় অলিখিত ফাইনালে রূপ নিয়েছে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ ম্যাচটি। সেখানে জয়ী দলের হাতেই শিরোপা উঠবে। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট: ৫ম দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভোর ৪টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

ব্রিসবেন টেস্ট: ৩য় দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

সকাল ১০টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

তৃতীয় ওয়ানডে

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ২টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

অ্যাস্টন ভিলা-আর্সেনাল

সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মি., সরাসরি

ম্যানসিটি-সান্ডারল্যান্ড

রাত ৯টা, সরাসরি

লিডস ইউনাইটেড-লিভারপুল

রাত ১১টা ৩০ মি., সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বোর্নমাউথ-চেলসি

রাত ৯টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

