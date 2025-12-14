ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি দেখবেন কোথায়

সিরিজের তৃতীয় টি–টোয়েন্টিতে আজ মাঠে নামছে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা ৭টায়। প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি শেষে ১-১ সমতায় দুই দল। আজ যে দল জিতবে তারা সিরিজ জয়ের পথে একধাপ এগিয়ে যাবে। এছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
যুব এশিয়া কাপ
ভারত-পাকিস্তান
সরাসরি, বেলা ১১ টা
টি স্পোর্টস
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭ টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
বিগ ব্যাশ
পার্থ স্কর্চার্স-সিডনি সিক্সার্স
বেলা ২টা ১৫ মি. , সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
নটিংহাম-টটেনহাম
রাত ৮ টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ব্রেন্টফোর্ড-লিডস
১০টা ৩০ মি. , সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১