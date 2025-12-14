হোম > খেলা

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

১-১ সমতায় আছে দুই দল। ছবি: ক্রিকইনফো

সিরিজের তৃতীয় টি–টোয়েন্টিতে আজ মাঠে নামছে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা ৭টায়। প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি শেষে ১-১ সমতায় দুই দল। আজ যে দল জিতবে তারা সিরিজ জয়ের পথে একধাপ এগিয়ে যাবে। এছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

যুব এশিয়া কাপ

ভারত-পাকিস্তান

সরাসরি, বেলা ১১ টা

টি স্পোর্টস

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

সন্ধ্যা ৭ টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

বিগ ব্যাশ

পার্থ স্কর্চার্স-সিডনি সিক্সার্স

বেলা ২টা ১৫ মি. , সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

নটিংহাম-টটেনহাম

রাত ৮ টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ব্রেন্টফোর্ড-লিডস

১০টা ৩০ মি. , সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

