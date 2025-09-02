নতুন রেকর্ড গড়া রশিদ খানকে সামলাতে কী করবে পাকিস্তান

একের পর এক রেকর্ড গড়ে চলেছেন রশিদ খান। শারজায় গত রাতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ৪ ওভারে ২১ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। তাতে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১৬৫ উইকেট নিয়ে সবার ওপরে আফগান এই লেগস্পিনার। ৯৮ ম্যাচে ৬.০৭ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৬৫ উইকেট। দুইয়ে থাকা টিম সাউদির আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে উইকেট ১৬৪। ১৫০, ১৪৯ ও ১৪২ উইকেট নিয়ে এই তালিকায় তিন, চার ও পাঁচে ইশ সোধি, সাকিব আল হাসান ও মোস্তাফিজুর রহমান।
রেকর্ড গড়ার পর আজ রাতে ফের নামবেন আফগান অধিনায়ক রশিদ খান। শারজায় বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায় শুরু হবে ত্রিদেশীয় সিরিজের পাকিস্তান-আফগানিস্তান ম্যাচ। এদিকে হেডিংলিতে আজই শুরু হচ্ছে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
প্রথম ওয়ানডে
ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৬ টা
সরাসরি
সনি লিভ
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ
পাকিস্তান-আফগানিস্তান
রাত ৯টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
টেনিস খেলা সরাসরি
ইউএস ওপেন
রাত ৯টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও সিলেক্ট ১