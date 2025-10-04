অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ বাঁচাতে নামল নিউজিল্যান্ড, খেলা দেখবেন কোথায়

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ জয়ের সম্ভাবনা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে নিউজিল্যান্ডের। সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির মধ্যে প্রথম ম্যাচে ৬ উইকেটে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। মাউন্ট মঙ্গানুইয়ের বে ওভালে গতকাল বৃষ্টির বাগড়ায় পরিত্যক্ত হয়েছে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। একই ভেন্যুতে আজ সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে সিরিজ বাঁচানোর লক্ষ্যে নেমেছে নিউজিল্যান্ড। আউটফিল্ড ভেজা থাকার কারণে ১৫ মিনিট দেরিতে বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়েছে এই ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড তৃতীয় টি-টোয়েন্টি সরাসরি সম্প্রচার করছে সনি স্পোর্টস টেন ১ ও টেন ক্রিকেট।
সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মিচেল মার্শ। নিউজিল্যান্ড ২ ওভারে ১ উইকেটে ১১ রান করার পর শুরু হয় বৃষ্টি। যদিও এই বৃষ্টি ক্ষণস্থায়ী। কারণ, ক্রিকইনফোর কমেন্টারি থেকে জানা গেছে কাভার সরানো হচ্ছে মাউন্ট মঙ্গানুইয়ের পিচের ওপর থেকে। এদিকে সিলেটে চলছে এনসিএল টি-টোয়েন্টি। আহমেদাবাদে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা চলছে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
রংপুর-রাজশাহী
সকাল ১০টা
সরাসরি
ঢাকা মহানগর-বরিশাল
বেলা ২টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
আহমেদাবাদ টেস্ট: ৩য় দিন
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
বেলা ১২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি স্পোর্টস টেন ১ ও টেন ক্রিকেট
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
শ্রীলঙ্কা-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিডস ইউনাইটেড-টটেনহাম
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ম্যান. ইউনাইটেড-সান্ডারল্যান্ড
রাত ৮টা
সরাসরি
চেলসি-লিভারপুল
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
আর্সেনাল-ওয়েস্ট হাম
রাত ৮টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বুন্দেসলিগা
ডর্টমুন্ড-লাইপজিগ
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
এইনট্রাখট-বায়ার্ন
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২