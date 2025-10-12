হোম > খেলা

অপ্রতিরোধ্য অস্ট্রেলিয়াকে কি আজ থামাতে পারবে ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে আজ অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো

২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে ৩ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলে সবার ওপরে অস্ট্রেলিয়া। এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে তারা এক ম্যাচও হারেনি। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা সাড়ে ৩টায় বিশাখাপত্তনমে শুরু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ। এদিকে লাহোরে শুরু হয়েছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টেস্ট। দিল্লিতে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা চলছে। ফুটবলে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের বেশ কিছু ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

ভারত-অস্ট্রেলিয়া

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও টি স্পোর্টস

দিল্লি টেস্ট: তৃতীয় দিন

সকাল ১০টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

লাহোর টেস্ট: প্রথম দিন

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ১১টা

সরাসরি

পিটিভি স্পোর্টস

এনসিএল-টোয়েন্টি: ফাইনাল

খুলনা-চট্টগ্রাম

বিকেল ৫টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

বিশ্বকাপ বাছাই (ইউরোপ)

ফারো আইল্যান্ড-চেক প্রজাতন্ত্র

রাত ১০টা

সরাসরি

ক্রোয়েশিয়া-জিব্রাল্টার

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ৫

নেদারল্যান্ডস-ফিনল্যান্ড

রাত ১০টা

সরাসরি

ডেনমার্ক-গ্রিস

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

রোমানিয়া-অস্ট্রিয়া

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

লিথুয়ানিয়া-পোল্যান্ড

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ৩

