চ্যাম্পিয়নস লিগে রাতে নামছে ম্যানচেস্টার সিটি, খেলা দেখবেন কোথায়

চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হবে ম্যানসিটি-ডর্টমুন্ড। ইতিহাদে বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে ম্যাচটি। সরাসরি ম্যাচটি সম্প্রচার করবে সনি টেন ২। বার্সেলোনা খেলতে নামছে ক্লাব ব্রুগার বিপক্ষে। আর রাজশাহীতে চলছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের তৃতীয় ওয়ানডে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
তৃতীয় যুব ওয়ানডে
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সকাল ৯টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
কারাবাগ-চেলসি
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
ম্যানসিটি-ডর্টমুন্ড
রাত ২টা
সরাসরি
সনি টেন ২
পাফোস-ভিয়ারিয়াল
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
ক্লাব ব্রুগে-বার্সেলোনা
রাত ২টা
সরাসরি
সনি টেন ১
নিউক্যাসল-আথলেতিক
রাত ২টা
সরাসরি
সনি টেন ৫
আয়াক্স-গ্যালাতাসারাই
রাত ২টা
সরাসরি
বেনফিকা-লেভারকুজেন
রাত ২টা
সরাসরি
ইন্টার মিলান-কাইরাত আলমার্তি
রাত ২টা
সরাসরি
সনি লিভ