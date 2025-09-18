শ্রীলঙ্কা নাকি আফগানিস্তান, কে আজ করবে বাংলাদেশের উপকার

‘এ’ গ্রুপ থেকে ভারত-পাকিস্তান উঠে গেছে এশিয়া কাপের সুপার ফোরে। কিন্তু ‘বি’ গ্রুপ থেকে কারা উঠবে, সেটা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান তিন দলের সুপার ফোরে ওঠা সুতোয় ঝুলছে। আবুধাবিতে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচ। শ্রীলঙ্কা এই ম্যাচ জিতলে তারা তো উঠবেই। তাতে বিনা সমীকরণে উঠে যাবে বাংলাদেশও। কিন্তু আফগানিস্তান জিতলে তৈরি হবে নেট রানরেটের মারপ্যাঁচ। এদিকে ফুটবলে চ্যাম্পিয়নস লিগে রাতে বার্সেলোনা খেলবে নিউক্যাসলের বিপক্ষে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা
রাত ৮ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
নিউক্যাসল-বার্সেলোনা
রাত ১টা
সরাসরি সনি টেন ২
ম্যানচেস্টার সিটি-নাপোলি
রাত ১টা
সরাসরি সনি টেন ১