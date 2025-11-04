হোম > খেলা

চ্যাম্পিয়নস লিগের রিয়াল মাদ্রিদ-লিভারপুল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

চ্যাম্পিয়নস লিগে রাতে মুখোমুখি হচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ-লিভারপুল। ছবি: সংগৃহীত

চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ-লিভারপুল। অ্যানফিল্ডে বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে ম্যাচটি। হাইভোল্টেজ ম্যাচটি সম্প্রচার করবে সনি লিভ। আরেক হেভিওয়েটদের লড়াইয়ে মুখোমুখি হচ্ছে পিএসজি-বায়ার্ন। আর ফয়সালাবাদে বাংলাদেশ সময় বেলা ৪টায় শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

প্রথম ওয়ানডে

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

বিকেল ৪টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও পিটিভি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

নাপোলি-এইনট্রাখট

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

স্লাভিয়া প্রাহা-আর্সেনাল

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি সনি লিভ

জুভেন্তাস-স্পোর্টিং সিপি

রাত ২টা

সরাসরি

পিএসজি-বায়ার্ন

রাত ২টা

সরাসরি

লিভারপুল-রিয়াল মাদ্রিদ

রাত ২টা

সরাসরি

টটেনহাম-কোপেনহেগেন

রাত ২টা

সরাসরি

সনি লিভ

