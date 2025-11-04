চ্যাম্পিয়নস লিগের রিয়াল মাদ্রিদ-লিভারপুল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ-লিভারপুল। অ্যানফিল্ডে বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে ম্যাচটি। হাইভোল্টেজ ম্যাচটি সম্প্রচার করবে সনি লিভ। আরেক হেভিওয়েটদের লড়াইয়ে মুখোমুখি হচ্ছে পিএসজি-বায়ার্ন। আর ফয়সালাবাদে বাংলাদেশ সময় বেলা ৪টায় শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
