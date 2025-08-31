বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ দেখবেন যেখানে

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে আজ নিয়মরক্ষার ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ভারত। ম্যাচটি দেখা যাবে স্পোর্টজওয়ার্কজ (Sportzworkz) ইউটিউব চ্যানেলে। এক ম্যাচ হাতে রেখেই শিরোপা অবশ্য আগে নিশ্চিত করেছে ভারত। এ ছাড়া আরও যা খেলা রয়েছে আজ....
ক্রিকেট
দ্বিতীয় ওয়ানডে
জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা
বেলা ১টা ৩০ মি., সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭
বাংলাদেশ-ভারত
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬টা
স্পোর্টজওয়ার্কজ
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ব্রাইটন-ম্যানসিটি
সন্ধ্যা ৭টা, সরাসরি
লিভারপুল-আর্সেনাল
রাত ৯টা ৩০ মি., সরাসরি
অ্যাস্টন ভিলা-ক্রিস্টাল প্যালেস
রাত ১২টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
ভলফসবুর্গ-মেইঞ্জ
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মি., সরাসরি
ডর্টমুন্ড-ইউনিয়ন বার্লিন
রাত ৯টা ৩০ মি., সরাসরি
কোলন-ফ্রেইবুর্গ
রাত ১১টা ৩০ মি., সরাসরি
সনি টেন ২
টেনিস
ইউএস ওপেন
রাত ৯টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১