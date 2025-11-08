ভারতের বিপক্ষে সিরিজ বাঁচাতে পারবে তো অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তানের কী অবস্থা

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারত ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে। পরশু গোলকোস্টে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে ৪৮ রানে জিতে ভারত এটা নিশ্চিত করল সিরিজ তারা হারছে না। উপরন্তু অস্ট্রেলিয়ার সামনে এখন সিরিজ বাঁচানোর চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ২টা ১৫ মিনিটে ব্রিসবেনের গ্যাবায় শুরু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া পঞ্চম টি-টোয়েন্টি। একই দিনে নামছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা। দুই দলের তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। বাংলাদেশ সময় বেলা ৪টায় শুরু হবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
পঞ্চম টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
তৃতীয় ওয়ানডে
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৪টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও পিটিভি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
টটেনহাম-ম্যান. ইউনাইটেড
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
এভারটন-ফুলহাম
রাত ৯টা
সরাসরি
সান্ডারল্যান্ড-আর্সেনাল
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
চেলসি-উলভারহ্যাম্পটন
রাত ২টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১