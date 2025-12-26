আজই কি তাহলে সবার ওপরে রিশাদরা

দুই ম্যাচে দুই জয়ে চার পয়েন্ট নিয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমের বিগ ব্যাশের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে মেলবোর্ন স্টার্স। সমান ৪ পয়েন্ট রিশাদ হোসেনের দল হোবার্ট হারিকেনসেরও। আজ পার্থ স্করচার্সকে হারালে হোবার্টের হবে ৬ পয়েন্ট। বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে পার্থ-হোবার্ট ম্যাচ। এবারে এটা হোবার্টের চতুর্থ ম্যাচ। তার আগে বেলা ১টা ৫ মিনিটে শুরু হবে সিডনি সিক্সার্স-মেলবোর্ন স্টার্স ম্যাচ। মেলবোর্ন জিতলে তাদেরও ৬ পয়েন্ট হবে। তখন চলে আসবে নেট রানরেটের ব্যাপার। তবে দুপুরে মেলবোর্ন হারলে আর বিকেলে হোবার্ট জিতলে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে যাবে তারা। ১২তম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগও (বিপিএল) শুরু হচ্ছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বিপিএল
সিলেট টাইটানস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স
বেলা ৩টা
সরাসরি
চট্টগ্রাম রয়্যালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস
সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
মেলবোর্ন টেস্ট: ১ম দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
বিগ ব্যাশ লিগ
সিডনি সিক্সার্স-মেলবোর্ন স্টার্স
বেলা ১টা ৫ মিনিট
সরাসরি
পার্থ স্করচার্স-হোবার্ট হারিকেনস
বিকেল ৪টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২