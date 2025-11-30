হোম > খেলা

টেস্টে ভরাডুবির পর প্রথম জয়ের খোঁজে নামবে ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে ভারত। ছবি: ক্রিকইনফো

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হয়েছে ভারত। কলকাতা, গুয়াহাটিতে হেরে একের পর এক বাজে রেকর্ড নাম উঠেছে ভারতের। এবার তারা নামবে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে প্রথম জয়ের খোঁজে। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ২টায় রাঁচিতে শুরু হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম ওয়ানডে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

প্রথম ওয়ানডে

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ২টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ক্রিস্টাল প্যালেস- ম্যান. ইউনাইটেড

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

ওয়েস্ট হাম-লিভারপুল

রাত ৮টা ৫ মি সরাসরি

চেলসি-আর্সেনাল

রাত ১০টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

নটিংহাম-ব্রাইটন

রাত ৮টা ৫ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

