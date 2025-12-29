হোম > খেলা

নোয়াখালী কি হ্যাটট্রিক হার এড়াতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক    

প্রথম দুই ম্যাচেই হেরে গেছে সৈকত আলীর দল। ছবি: বিসিসি

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) অংশ নিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। বিশ ওভারের টুর্নামেন্টে তাদের শুরুটা মোটেও সুখকর হয়নি। প্রথম দুই ম্যাচে টানা হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে নোয়াখালীর। আজ নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে নোয়াখালীর প্রতিপক্ষ রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। সেই ম্যাচে জিততে না পারলে টেবিলে আরও একদফা পিছিয়ে পড়বে সৈকত আলীর দল। এছাড়া মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

বিপিএল

রংপুর-চট্টগ্রাম

সরাসরি, বেলা ১ টা

রাজশাহী-নোয়াখালী

সরাসরি, সন্ধ্যা ৬ টা

টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি

বিগ ব্যাশ

হোবার্ট-মেলবোর্ন

সরাসরি, বেলা ২টা ১৫

স্টার স্পোর্টস ২

এসএ টি-টোয়েন্টি

সানরাইজার্স-প্রিটোরিয়া

সরাসরি, রাত সাড়ে ৯ টা

স্টার স্পোর্টস ২

