বাংলাদেশের প্রথম টি–টোয়েন্টি কীভাবে দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    

আজ শুরু হচ্ছে টি–টোয়েন্টি সিরিজ। ছবি: বিসিবি

ওয়ানডে সিরিজ শেষ হয়েছে চারদিন আগে। এবার টি–টোয়েন্টির পালা। সিরিজের প্রথম ম্যাচে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামবে লিটন কুমার দাসের দল। ওয়ানডের মতো টি–টোয়েন্টি সিরিজও রেখে দিতে চাইবে স্বাগতিকরা। এই সংস্করণে দুদলের সবশেষ দ্বিপাক্ষীক সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ধবলধোলাই করেছিল বাংলাদেশ। সে সিরিজের সুখস্মৃতি কাজে লাগিয়ে এবারও দারুণ কিছু করতে মুখিয়ে দলটি। বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টি–টোয়েন্টি ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে জাতীয় ক্রিকেট লিগের চারটি ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

প্রথম টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সন্ধ্যা ৬টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

তৃতীয় দিন

সিলেট-ময়মনসিংহ

সকাল ১০ টা

ঢাকা-রংপুর

সকাল ১০ টা

খুলনা-বরিশাল

সকাল ১০ টা

চট্টগ্রাম-রাজশাহী

সকাল ১০টা

