‘বাঁচা মরা’র ম্যাচে মোস্তাফিজদের বিপক্ষে নামবেন তাসকিনরা, দেখবেন কোথায়

দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ রাতে মুখোমুখি হচ্ছেন বাংলাদেশের দুই তারকা ক্রিকেটার তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে দুবাই ক্যাপিটালস-শারজা ওয়ারিয়র্স ম্যাচ। মোস্তাফিজের দুবাই এই ম্যাচ জিতলে ১০ পয়েন্ট নিয়ে উঠে যাবে প্লে অফে। তাসকিনের শারজা হারলে নিশ্চিত বাদ। যদি আজ জেতে, তবু তাসকিনদের সামনে থাকবে অনেক সমীকরণ। বর্তমানে ৮ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ছয় দলের মধ্যে ছয় নম্বরে অবস্থান করছে শারজা ওয়ারিয়র্স। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
আইএল টি-টোয়েন্টি
দুবাই ক্যাপিটালস-শারজা ওয়ারিয়র্স
রাত ৮টা ৩০মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস