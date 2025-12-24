হোম > খেলা

‘বাঁচা মরা’র ম্যাচে মোস্তাফিজদের বিপক্ষে নামবেন তাসকিনরা, দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

আমিরাতের টি-টোয়েন্টি লিগে আজ রাতে মুখোমুখি হবেন তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান। ছবি: ফেসবুক

দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ রাতে মুখোমুখি হচ্ছেন বাংলাদেশের দুই তারকা ক্রিকেটার তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে দুবাই ক্যাপিটালস-শারজা ওয়ারিয়র্স ম্যাচ। মোস্তাফিজের দুবাই এই ম্যাচ জিতলে ১০ পয়েন্ট নিয়ে উঠে যাবে প্লে অফে। তাসকিনের শারজা হারলে নিশ্চিত বাদ। যদি আজ জেতে, তবু তাসকিনদের সামনে থাকবে অনেক সমীকরণ। বর্তমানে ৮ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ছয় দলের মধ্যে ছয় নম্বরে অবস্থান করছে শারজা ওয়ারিয়র্স। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

আইএল টি-টোয়েন্টি

দুবাই ক্যাপিটালস-শারজা ওয়ারিয়র্স

রাত ৮টা ৩০মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

