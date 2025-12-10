হোম > খেলা

রিয়াল মাদ্রিদ-ম্যানচেস্টার সিটি হাইভোল্টেজ ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

রাতে মাঠে নামছে রিয়াল মাদ্রিদ-ম্যানচেস্টার সিটি। ছবি: এএফপি

ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে রয়েছে একগাদা ম্যাচ। বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে রিয়াল মাদ্রিদ-ম্যানচেস্টার সিটি হাইভোল্টেজ ম্যাচ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে সনি টেন ২ ও টেন ৩। ভিন্ন ভিন্ন ম্যাচে মাঠে নামবে পিএসজি, আর্সেনালের মতো দলগুলো। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলার সরাসরি

ওয়েলিংটন টেস্ট: ১ম দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সকাল ৪টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

কারাবাগ-আয়াক্স

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

ক্লাব ব্রুগা-আর্সেনাল

রাত ২টা

সরাসরি

সনি টেন ১

ভিয়ারিয়াল-কোপেনহেগেন

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

রিয়াল মাদ্রিদ-ম্যানসিটি

রাত ২টা

সরাসরি

সনি টেন ২ ও টেন ৩

আথলেতিক-পিএসজি

রাত ২টা

সরাসরি

সনি টেন ৫

