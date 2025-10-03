হোম > খেলা

আফগানদের বিপক্ষে আজই কি তাহলে সিরিজ বাংলাদেশের

ক্রীড়া ডেস্ক    

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি আজ রাতে। ছবি: ক্রিকইনফো

সহজ ম্যাচ কঠিন করে গত রাতে জিতেছে বাংলাদেশ। শারজায় সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আফগানিস্তানকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। আজ জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ জিতবে জাকের আলী অনিকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। শারজায় বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। এদিকে সিলেটে চলছে এনসিএল টি-টোয়েন্টি। আহমেদাবাদে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা চলছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান

রাত ৮টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

এনসিএল

টি-টোয়েন্টি

চট্টগ্রাম-রংপুর

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

খুলনা-বরিশাল

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

আহমেদাবাদ টেস্ট: ২য় দিন

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সকাল ১০টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া

দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

সম্পর্কিত

২০২৬ বিশ্বকাপের অফিশিয়াল বল ট্রাইওন্ডা আসলে কী

‘বাংলাদেশকে ম্যাচ জিততে সহায়তা করেছে আফগানিস্তান’

ম্যাচের আগে আমার জন্য দোয়া করেন মা: মারুফা

পাকিস্তানকে কাঁপিয়ে দেওয়া মারুফার প্রশংসায় আইসিসি ও মালিঙ্গা

বাংলাদেশের কাছে হারের দায় নিচ্ছেন রশিদ খান

এমন ‘বিপদ’ আসতে পারে, সেটা বুঝতেও পারেনি বাংলাদেশ

সহজ ম্যাচ কষ্ট করে জিতল বাংলাদেশ

বাংলাদেশকে ১৫২ রানের লক্ষ্য দিল আফগানিস্তান

পাকিস্তানকে হারিয়ে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ শুরু

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১৬২ রানে গুটিয়ে ভারতের দাপুটে দিন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা