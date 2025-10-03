আফগানদের বিপক্ষে আজই কি তাহলে সিরিজ বাংলাদেশের

সহজ ম্যাচ কঠিন করে গত রাতে জিতেছে বাংলাদেশ। শারজায় সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আফগানিস্তানকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। আজ জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ জিতবে জাকের আলী অনিকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। শারজায় বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। এদিকে সিলেটে চলছে এনসিএল টি-টোয়েন্টি। আহমেদাবাদে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা চলছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
এনসিএল
টি-টোয়েন্টি
চট্টগ্রাম-রংপুর
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
খুলনা-বরিশাল
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
আহমেদাবাদ টেস্ট: ২য় দিন
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া
দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১