হোম > খেলা

ক্রীড়াঙ্গনে আজ ম্যাড়মেড়ে দিন

ক্রীড়া ডেস্ক    

এনসিএলে গতকাল সেঞ্চুরি করেছেন সিলেটের অধিনায়ক জাকির হাসান। ছবি: বিসিবি

অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হয়েছে গতকাল। ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়ানডে সিরিজ শেষে বিরতি চলছে। ক্রাইস্টচার্চে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং নিউজিল্যান্ডের লড়াইয়ের পর দ্বিতীয় টেস্টের অপেক্ষায় ভক্তরা। আজ ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলেও কোনো বড় দলের ম্যাচ নেই। সব মিলিয়ে তাই ক্রীড়াঙ্গনে আজকের দিনটা ম্যাড়মেড়েই যাবে। মাঠে গড়াবে জাতীয় ক্রিকেট লিগের সপ্তম রাউন্ডের তৃতীয় দিনের খেলা। এছাড়া আইএল টি-টোয়েন্টিতে একটা ম্যাচ মাঠে গড়াবে। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-বরিশাল

সকাল সাড়ে ৯ টা, সরাসরি

ময়মনসিংহ-রাজশাহী 

সকাল সাড়ে ৯ টা, সরাসরি

ঢাকা-চট্টগ্রাম 

সকাল সাড়ে ৯ টা, সরাসরি

রংপুর-খুলনা 

সকাল সাড়ে ৯ টা, সরাসরি

বিসিবি ইউটিউব

আইএল টি-টোয়েন্টি

ভাইপার্স-জায়ান্ট

রাত সাড়ে ৮ টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

