আফগানিস্তানের বিপক্ষে শুরুটা কেমন হবে বাংলাদেশের

৩ ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে রাত নয়টায়। এশিয়া কাপের সুপার ফোরে পাকিস্তানের কাছে বাজেভাবে হেরে সমালোচনার মুখে পড়েছে জাকের আলী অনিকের দল। ঘুরে দাঁড়াতে আফগানিস্তান সিরিজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের জন্য। সবশেষ ম্যাচের স্মৃতিও কথা বলছে তাদের হয়ে। এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে রশিদ খানের দলকে হারায় বাংলাদেশ। এছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
মেয়েদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি স্টার স্পোর্টস ১, টেন স্পোর্টস
প্রথম টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
রাত ৯ টা
সরাসরি টি স্পোর্টস
আহমেদাবাদ টেস্ট: প্রথম দিন
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০ টা
সরাসরি স্টার স্পোর্টস ২
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
রাজশাহী-সিলেট
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
ঢাকা মহানগর-ঢাকা
দুপুর ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস
ফুটবল
ইউরোপা লিগ
সেল্টিক-ব্রাগা
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ১
লুদোগোরেতস-রিয়াল বেতিস
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি সনি লিভ
স্ট্রাম গ্রাজ-রেঞ্জার্স
রাত ১টা
সরাসরি সনি টেন ৩
বাসেল-স্টুটগার্ট
রাত ১ টা
সরাসরি সনি টেন ৫