আজই কি সরাসরি ফাইনালের টিকিট পাচ্ছেন সাকিবরা

ক্রীড়া ডেস্ক    

প্রথম কোয়ালিফায়ারে সাকিব আল হাসানের এমআই এমিরেটস আজ খেলবে ডেজার্ট ভাইপার্সের বিপক্ষে। ছবি: ক্রিকইনফো

লিগ পর্ব শেষে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টি এখন এসে পৌঁছেছে নকআউট পর্যায়ে। আজ প্রথম কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হবে ডেজার্ট ভাইপার্স-এমআই এমিরেটস। সাকিব খেলছেন এমআই এমিরেটসের হয়ে। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে টুর্নামেন্টের প্রথম কোয়ালিফায়ার। এই ম্যাচের জয়ী দল সরাসরি ফাইনালের টিকিট কাটবে। এসএ টোয়েন্টি, বিগ ব্যাশের ম্যাচও রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

বিগ ব্যাশ লিগ

সিডনি থান্ডার-পার্থ স্কর্চার্স

বেলা ২টা ১৫ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

এস২০

ডারবান-জোহানেসবার্গ

রাত ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

আইএল টি-টোয়েন্টি

প্রথম কোয়ালিফায়ার

ডেজার্ট ভাইপার্স-এমআই এমিরেটস

রাত ৮টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

