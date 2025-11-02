ভারত নাকি দক্ষিণ আফ্রিকা, শিরোপা উঠবে কার হাতে

দেখতে দেখতে অন্তিম পর্যায়ে চলে এসেছে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ। লিগ পর্ব এবং শেষ চারের লড়াই শেষে আজ মাঠে গড়াবে ফাইনালে। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে দুপুরে মুম্বাইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মাঠে নামবে আয়োজক ভারত। সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট কাচে তারা। শেষ চারের অপর ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয় তুলে নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনাল ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
ভারত-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ফাইনাল
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ৩
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যানসিটি-বোর্নমাউথ
রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
ভলফসবুর্গ-হফেনহেইম
রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ২