ভারতকে হারাতে পারবে তো শ্রীলঙ্কা

দুই ম্যাচ হাতে রেখেই শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দলের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে ভারত। তিরুবনন্তপুরমে পরশু সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪০ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটের জয় পেয়েছে ভারত। আজ একই মাঠে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ভারত-শ্রীলঙ্কা সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টি। এই ম্যাচেই তারা নামবে অধরা জয়ের খোঁজে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বিগ ব্যাশ লিগ
মেলবোর্ন স্টার্স-সিডনি থান্ডার
বেলা ২ টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
নারী টি-টোয়েন্টি
ভারত-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
সান্ডারল্যান্ড-লিডস
রাত ৮টা
সরাসরি
ক্রিস্টাল প্যালেস-টটেনহাম
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১